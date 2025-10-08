В Новоалтайске соседи жестоко избили женщину, которая пожаловалась на громкую музыку
Правоохранители проводят проверку
08 октября 2025, 10:55, ИА Амител
В Новоалтайске соседи жестоко избили 64-летнюю женщину, которая попросила их сделать музыку тише. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Со слов дочери пострадавшей, жильцы постоянно шумят и злоупотребляют алкоголем. Кроме того, у них есть несовершеннолетние дети, которые часто и громко плачут. Она утверждает, что на прошлые жалобы никак не повлияла ни полиция, ни органы опеки.
Когда из квартиры соседей в очередной раз раздался шум, пенсионерка решила пойти к ним и попросить сделать музыку тише. В ответ они накинулись на нее и жестоко избили.
«Моя 64-летняя мама пошла попросить их сделать хотя бы музыку потише, на что они накинулись на нее и жестоко избили: пинали ногами, сломали ей нос, разбили телефон. После чего приехала полиция. Они кидались и оскорбляли полицейских, мне угрожали. Одна из них сказала, что ее муж на СВО и ей ничего не будет», – сказано в публикации.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, пострадавшая написала заявление в полицию. Ее направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители проводят доследственную проверку по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил организовать проверку по факту случившегося.
11:00:24 08-10-2025
дуреет народишко и скотинеет.
от безнаказанности и хорошей жизни. раз есть на что бухать и слушать музыку, то не все так у них плохо.
11:24:05 08-10-2025
Вот и ответ - муж на сво, ничего не будет. И что. Это просто работа
11:38:12 08-10-2025
И ведь ничего не будет. У них теперь везде привилегии.
11:44:30 08-10-2025
Гость (11:38:12 08-10-2025) И ведь ничего не будет. У них теперь везде привилегии.... И песни патриотические слушали, да транслировали...
12:03:01 08-10-2025
Гость (11:38:12 08-10-2025) И ведь ничего не будет. У них теперь везде привилегии.... Каждому воздастся за содеянное. Про СВО в писаниях ничего нет.
15:46:50 08-10-2025
Гость (12:03:01 08-10-2025) Каждому воздастся за содеянное. Про СВО в писаниях ничего не... а кроме заголовка что то еще читаете? Одна из них сказала, что ее муж на СВО и ей ничего не будет
11:43:27 08-10-2025
то есть ? муж на СВО рискует жизнью, отправляет этой ш деньги, а она пьет с другими мужчинами и калечит его детей? опека где? закон о тишине ??
11:58:08 08-10-2025
Жуть...
11:59:33 08-10-2025
Вот теперь надеюсь все поймут, что не надо идти и подставляться? Творите добрые дела тихо.
А то сначала быдложители музыку на всю включат, потом машину запаркуют в подъезде, потом с балкона бутылки кидают. А потом когда им в замки клей нальют или на машину кирпич скинут они возмущаются "ах ах ах а почему не подошли не поговорили?".
Ну вот бабка подошла - её отмудохали.
12:10:38 08-10-2025
здесь опеки не дождешься, они только к нормальным семьям лезут
12:39:44 08-10-2025
Вот так работают наши законы которые должны защищать народ от нарушителей, зато законы защищающие власть работают безупречно, депутатам делать нечего они занимаются самопиаром, а народ страдает от вот таких неадекватных соседей и ничего с ними сделать нельзя, закон о тишине не рабочий, он защищает нарушителей тишины, а ведь есть страны где он работает, но мы не ищем лёгких путей, мы придумываем свои законы где практически не возможно доказать вину нарушителя, да и штраф 500 рублей им не страшен, можно прям сразу его заплатить полиции и слушать музыку всю ночь.
14:25:43 08-10-2025
Те, которые на самокатах в Грузию валили, слишком поспешили. Самое "веселье" сейчас начинается... Я помню товрищей, прошедших через Афган, которые как бухнут, лезли с вопросами: "А ты служил, а чё не служил"...
14:36:33 08-10-2025
Гость (14:25:43 08-10-2025) Те, которые на самокатах в Грузию валили, слишком поспешили.... Забыли добавить, что афганцев, случись чего, полиция винтила как обычных граждан. Теперь же совсем другой коленкор.
16:25:11 08-10-2025
Если даже полицаи не могут ничего сделать, то сдесь только какая-нибудь народная дружина поможет и то врядли.
А по существу, теперь выдать этим алконавтам дюлей в темную.
Если ли беспредел не рашают власти, то дождетесь и за вас решит народ.
23:23:03 08-10-2025
Читая такие новости возникает лишь одно желание- валить отсюда. Беспредел, который никто не может остановить!