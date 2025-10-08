НОВОСТИПроисшествия

В Новоалтайске соседи жестоко избили женщину, которая пожаловалась на громкую музыку

Правоохранители проводят проверку

08 октября 2025, 10:55, ИА Амител

Женщину избили в Новоалтайске / Фото: "В курсе 22"
Женщину избили в Новоалтайске / Фото: "В курсе 22"

В Новоалтайске соседи жестоко избили 64-летнюю женщину, которая попросила их сделать музыку тише. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Со слов дочери пострадавшей, жильцы постоянно шумят и злоупотребляют алкоголем. Кроме того, у них есть несовершеннолетние дети, которые часто и громко плачут. Она утверждает, что на прошлые жалобы никак не повлияла ни полиция, ни органы опеки.

Когда из квартиры соседей в очередной раз раздался шум, пенсионерка решила пойти к ним и попросить сделать музыку тише. В ответ они накинулись на нее и жестоко избили.

«Моя 64-летняя мама пошла попросить их сделать хотя бы музыку потише, на что они накинулись на нее и жестоко избили: пинали ногами, сломали ей нос, разбили телефон. После чего приехала полиция. Они кидались и оскорбляли полицейских, мне угрожали. Одна из них сказала, что ее муж на СВО и ей ничего не будет», – сказано в публикации.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, пострадавшая написала заявление в полицию. Ее направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители проводят доследственную проверку по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил организовать проверку по факту случившегося.

Происшествия Новоалтайск

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

11:00:24 08-10-2025

дуреет народишко и скотинеет.
от безнаказанности и хорошей жизни. раз есть на что бухать и слушать музыку, то не все так у них плохо.

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:24:05 08-10-2025

Вот и ответ - муж на сво, ничего не будет. И что. Это просто работа

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:12 08-10-2025

И ведь ничего не будет. У них теперь везде привилегии.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

11:44:30 08-10-2025

Гость (11:38:12 08-10-2025) И ведь ничего не будет. У них теперь везде привилегии.... И песни патриотические слушали, да транслировали...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:01 08-10-2025

Гость (11:38:12 08-10-2025) И ведь ничего не будет. У них теперь везде привилегии.... Каждому воздастся за содеянное. Про СВО в писаниях ничего нет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:50 08-10-2025

Гость (12:03:01 08-10-2025) Каждому воздастся за содеянное. Про СВО в писаниях ничего не... а кроме заголовка что то еще читаете? Одна из них сказала, что ее муж на СВО и ей ничего не будет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:27 08-10-2025

то есть ? муж на СВО рискует жизнью, отправляет этой ш деньги, а она пьет с другими мужчинами и калечит его детей? опека где? закон о тишине ??

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:08 08-10-2025

Жуть...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:33 08-10-2025

Вот теперь надеюсь все поймут, что не надо идти и подставляться? Творите добрые дела тихо.
А то сначала быдложители музыку на всю включат, потом машину запаркуют в подъезде, потом с балкона бутылки кидают. А потом когда им в замки клей нальют или на машину кирпич скинут они возмущаются "ах ах ах а почему не подошли не поговорили?".
Ну вот бабка подошла - её отмудохали.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:38 08-10-2025

здесь опеки не дождешься, они только к нормальным семьям лезут

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:44 08-10-2025

Вот так работают наши законы которые должны защищать народ от нарушителей, зато законы защищающие власть работают безупречно, депутатам делать нечего они занимаются самопиаром, а народ страдает от вот таких неадекватных соседей и ничего с ними сделать нельзя, закон о тишине не рабочий, он защищает нарушителей тишины, а ведь есть страны где он работает, но мы не ищем лёгких путей, мы придумываем свои законы где практически не возможно доказать вину нарушителя, да и штраф 500 рублей им не страшен, можно прям сразу его заплатить полиции и слушать музыку всю ночь.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:25:43 08-10-2025

Те, которые на самокатах в Грузию валили, слишком поспешили. Самое "веселье" сейчас начинается... Я помню товрищей, прошедших через Афган, которые как бухнут, лезли с вопросами: "А ты служил, а чё не служил"...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:36:33 08-10-2025

Гость (14:25:43 08-10-2025) Те, которые на самокатах в Грузию валили, слишком поспешили.... Забыли добавить, что афганцев, случись чего, полиция винтила как обычных граждан. Теперь же совсем другой коленкор.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:25:11 08-10-2025

Если даже полицаи не могут ничего сделать, то сдесь только какая-нибудь народная дружина поможет и то врядли.
А по существу, теперь выдать этим алконавтам дюлей в темную.
Если ли беспредел не рашают власти, то дождетесь и за вас решит народ.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:23:03 08-10-2025

Читая такие новости возникает лишь одно желание- валить отсюда. Беспредел, который никто не может остановить!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров