В Новоалтайске соседи жестоко избили женщину, которая пожаловалась на громкую музыку

Правоохранители проводят проверку

08 октября 2025, 10:55, ИА Амител

Женщину избили в Новоалтайске / Фото: "В курсе 22"

В Новоалтайске соседи жестоко избили 64-летнюю женщину, которая попросила их сделать музыку тише. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Со слов дочери пострадавшей, жильцы постоянно шумят и злоупотребляют алкоголем. Кроме того, у них есть несовершеннолетние дети, которые часто и громко плачут. Она утверждает, что на прошлые жалобы никак не повлияла ни полиция, ни органы опеки.

Когда из квартиры соседей в очередной раз раздался шум, пенсионерка решила пойти к ним и попросить сделать музыку тише. В ответ они накинулись на нее и жестоко избили.

«Моя 64-летняя мама пошла попросить их сделать хотя бы музыку потише, на что они накинулись на нее и жестоко избили: пинали ногами, сломали ей нос, разбили телефон. После чего приехала полиция. Они кидались и оскорбляли полицейских, мне угрожали. Одна из них сказала, что ее муж на СВО и ей ничего не будет», – сказано в публикации.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, пострадавшая написала заявление в полицию. Ее направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители проводят доследственную проверку по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Прокурор Алтайского края Антон Герман также поручил организовать проверку по факту случившегося.