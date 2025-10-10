"Тыквенный Стас". "Пятерочка" запустила акцию, где можно выиграть оранжевый автомобиль

А еще – путешествие и другие призы

10 октября 2025, 15:45, ИА Амител erid: 2W5zFG8ANpp

Акция в "Пятерочке" / Фото: пресс-служба компании

Торговая сеть "Пятерочка" анонсировала запуск сезонной акции "Тыквенный Стас", в рамках которой покупатели могут выиграть стильный оранжевый автомобиль, путешествие по России и другие привлекательные подарки. Кампания будет сопровождаться веселыми событиями и розыгрышами с акцентом на осеннюю атмосферу и популярные интернет-мемы. Для участия достаточно совершать покупки в магазинах сети до 3 ноября 2025 года.

Октябрь традиционно ассоциируется с предвестием Хэллоуина: тыквы, тематический декор и сезонные напитки, такие как тыквенный латте. В этом году "Пятерочка" решает взглянуть на этот тренд с улыбкой, представляя свою версию осеннего хита. Лицом кампании стал харизматичный актер (известный многим по роли в сериале "Универ") и шоумен Стас Ярушин, который примерил на себя яркий образ "Тыквенного Стаса".

В рамках акции участников ждут еженедельные розыгрыши. Главным призом станет автомобиль в сочном оранжевом цвете, а также путешествия по России и флагманские гаджеты, бытовая техника, сертификаты на покупки и многие другие сюрпризы.

Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться на сайте actions.5ka.ru и выполнить одно из условий:

совершить покупку от 650 рублей в магазинах "Пятерочка" по карте "Х5 Клуба";

приобрести товары-партнеры;

оформить заказ в сервисе "Пятерочка.Доставка" на сумму от 1500 рублей.

Молодая аудитория активно откликается на яркие акции с элементами юмора, им важны позитивные эмоции и интерактив, отметила руководитель управления трейд-маркетинга сети "Пятерочка" Марина Рождественская.

«Для новой кампании выбрали популярного персонажа из комедийных сериалов и создали образ "Тыквенного Стаса", интегрировав актуальные онлайн-тренды. Атмосфера праздника в теплых осенних тонах, мемы, отсылки к поп-культуре плюс желанные призы – такой микс позволяет нам говорить с молодежью на одном языке и предлагать действительно вовлекающие форматы», – прокомментировала Марина Рождественская.

Подробности об акции, условиях участия и порядке получения призов можно узнать на официальном на сайте actions.5ka.ru . Генеральными спонсорами акции являются жевательная резинка Dirol ("Дирол") и средства для стирки BiMAX ("БиМакс"), при покупке которых увеличивается шанс на выигрыш.

ООО "Агроторг"

Реклама