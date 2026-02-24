Тюменцу грозит до 15 лет за финансирование терроризма через звезды в Telegram
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу
24 февраля 2026, 20:38, ИА Амител
В Тюмени силовые структуры выявили факт возможного финансирования террористической деятельности с использованием внутреннего платежного инструмента мессенджера Telegram — Telegram Stars. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на данные правоохранительных органов.
По информации управления ФСБ по Тюменской области, подозреваемым стал 56-летний житель города. Следствие считает, что мужчина переводил так называемые "звезды" администраторам Telegram-каналов, которые, по версии силовиков, использовались для сбора средств в интересах запрещенных террористических структур.
Как именно осуществлялись переводы, в официальных материалах не уточняется. Не раскрывается и формат платежей — были ли это целевые пожертвования либо использование платных функций внутри платформы.
После проведения оперативных мероприятий Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за содействие террористической деятельности в форме ее финансирования.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае вынесения обвинительного приговора ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
20:49:48 24-02-2026
Всё зло от телеграма!
22:06:48 24-02-2026
Какой-то бред. С каждым днем законы становятся все безумные и безумнее
23:24:59 24-02-2026
Инструментальное право — это подход в юриспруденции, при котором право рассматривается как средство достижения социальных, политических или экономических целей. В этом понимании право не является самоцелью, а выступает инструментом для регулирования общественных отношений, часто в интересах государства или иных сильных структур. Такой подход может приводить к ограничению реальной судебной защиты, если правовые нормы используются формально, без учета справедливости или интересов отдельного гражданина.
13:06:03 25-02-2026
Олег (23:24:59 24-02-2026) Инструментальное право — это подход в юриспруденции, при кот... Нужно соображать кому ты кидаешь свои бабки в 56 то лет