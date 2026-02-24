Тюменцу грозит до 15 лет за финансирование терроризма через звезды в Telegram

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу

24 февраля 2026, 20:38, ИА Амител

Телефон, связь, интернет / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

В Тюмени силовые структуры выявили факт возможного финансирования террористической деятельности с использованием внутреннего платежного инструмента мессенджера Telegram — Telegram Stars. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на данные правоохранительных органов.

По информации управления ФСБ по Тюменской области, подозреваемым стал 56-летний житель города. Следствие считает, что мужчина переводил так называемые "звезды" администраторам Telegram-каналов, которые, по версии силовиков, использовались для сбора средств в интересах запрещенных террористических структур.

Как именно осуществлялись переводы, в официальных материалах не уточняется. Не раскрывается и формат платежей — были ли это целевые пожертвования либо использование платных функций внутри платформы.

После проведения оперативных мероприятий Следственный комитет Российской Федерации по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. Статья предусматривает ответственность за содействие террористической деятельности в форме ее финансирования.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае вынесения обвинительного приговора ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

