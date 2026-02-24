"РГ": Павла Дурова подозревают в содействии терроризму

По данным ФСБ, через Telegram координировали теракт в "Крокусе", готовили массовые убийства в школах и собирали данные на военных

24 февраля 2026, 11:53, ИА Амител

Павел Дуров

Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на материалы ФСБ России.

В статье говорится, что с 2022 года с использованием Telegram совершено более 153 тысяч преступлений, из которых 33 тысячи относятся к диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Речь идет об организации взрывов, поджогах военкоматов и убийствах.

Благодаря работе ФСБ удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась через мессенджер. В их числе — 61 массовое убийство в школах, готовившееся подростками.

Через Telegram координировался теракт в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года.

Также, по данным ведомства, противник использовал аналитику мессенджера для сбора данных о российских военных, блогерах и журналистах — жертвами стали Дарья Дугина, Максим Фомин и девять высокопоставленных военных, включая генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Зафиксировано около 700 прямых угроз членам семей военнослужащих.

Роскомнадзор за последние годы направил команде Дурова более 150 тысяч обращений с требованием удалить противоправный контент, но они были проигнорированы.

