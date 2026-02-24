"РГ": Павла Дурова подозревают в содействии терроризму
По данным ФСБ, через Telegram координировали теракт в "Крокусе", готовили массовые убийства в школах и собирали данные на военных
24 февраля 2026, 11:53, ИА Амител
Действия основателя Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на материалы ФСБ России.
В статье говорится, что с 2022 года с использованием Telegram совершено более 153 тысяч преступлений, из которых 33 тысячи относятся к диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Речь идет об организации взрывов, поджогах военкоматов и убийствах.
Благодаря работе ФСБ удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых велась через мессенджер. В их числе — 61 массовое убийство в школах, готовившееся подростками.
Через Telegram координировался теракт в "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года.
Также, по данным ведомства, противник использовал аналитику мессенджера для сбора данных о российских военных, блогерах и журналистах — жертвами стали Дарья Дугина, Максим Фомин и девять высокопоставленных военных, включая генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Зафиксировано около 700 прямых угроз членам семей военнослужащих.
Роскомнадзор за последние годы направил команде Дурова более 150 тысяч обращений с требованием удалить противоправный контент, но они были проигнорированы.
12:04:48 24-02-2026
Не таджики виноваты а Дуров с Телеграммом, тогда концерн Калашников тоже виноват, ведь таджики русских из автоматов АК убивали.
Также стоит привлечь производителей смартфонов и тому подобное.
12:40:31 24-02-2026
Что самое удивительное в этом событии ни каких претензий к владельцу здания нет. Хотя если разобраться от рук террористов погибло меньше людей. И ни как этот факт не смущает общественность
12:05:23 24-02-2026
Страшно представить сколько убийц и преступников пользовались телефоном для своих грязных дел
18:10:18 24-02-2026
Заурядная манипуляция. ФСБ ничего не говорит, во всяком случае пока, о запрете телеги. И было бы странно если что-то подобное они бы заявили, там все же работают профессионалы (надеюсь). А натягивают сову на глобус Минцифры и отдельные простихопади депутаты с помощью СМИ и РКН. Вопрос зачем и в чьих интересах? А тут возможны варианты.
12:20:58 24-02-2026
Во всём виноваты куни-бороды ваххабитов - надо им разъяснять, что ходить без трусов с порнографией на лице не приемлемо.
12:33:36 24-02-2026
пугачёва виновата
12:49:05 24-02-2026
Ранее россиянам посоветовали перетерпеть "ломку" после ограничения работы Telegram//// А че они его военным не блокируют тогда?
13:21:29 24-02-2026
Это уже даже как в анекдоте все мужчины становятся насильниками потому что у них есть инструмент...
14:06:07 24-02-2026
если ты написал программу переговоров в электронном виде через интернет и продаешь ее и это твой бизнес то эта программа обязательно должна иметь журнал куда сливается разговор и дата время разговора и кто разговаривал параметры их регистрации. И к этому скрытому журналу в обязательном порядке спецслужбы должны иметь неограниченный доступ. Если такового не создано то получается что он продал инструмент ворам и преступникам и тем самым неумышленно помог им совершать свои преступления. И к разработчику применяются статьи о недоносительстве и о соучастии в терроризме
15:22:59 24-02-2026
++ вот поэтому и нужно прикрывать и телегу и вк
15:32:23 24-02-2026
Сам прикройся
15:38:32 24-02-2026
прикрывать конечно это правильно, но появится еще 20 новых таких же
тут мыслить надо в корень. Не рубить ветки а рубить корни
нужно сам интернет сегментированым сделать с уровнями доступа
например изобрел чел телеграм 2. Хочет чтобы он не по краю виден был а по всей России. Тогда он представляет свою программу на лицензирование уровня страны подав заявку государству. И если сумеет получить такую лицензию телегам 2 будет доступен всем. Если получит только краевую лицензию то доступен по краю только
а если не получит лицензию ну тогда вообще не сможет разместить свое изобретение в интернете
17:23:03 24-02-2026
Ты про тайну переписки и личной жизни слышал? Неограниченный доступ блин
00:53:19 25-02-2026
В письмах в конверте да, а телеграмму уже все видят, бандероль и посылка под рентгеном просвечиваются.
Так что ваша тайна выдумка либо неспешная переписка на оленях.
Все мессенджеры должны трафик гнать через анализ ИИ, по результатам назначается то или иное ... это реальная действительность
15:31:16 24-02-2026
Да отстаньте вы от Пашки
10:20:43 25-02-2026
"направил команде Дурова более 150 тысяч обращений с требованием удалить противоправный контент, но они были проигнорированы." ...и что он после этого хотел ?