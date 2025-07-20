130 человек числятся пропавшими без вести

20 июля 2025, 19:59, ИА Амител

Вода / Фото: unsplash.com / Matt Hardy

У берегов Индонезии загорелся пассажирский паром с 280 пассажирами. Как сообщает Lenta.ru, на данный момент известно о трех погибших и почти 150 спасенных пассажирах. Еще 130 человек числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел на судне KM Barcelona VA. Оно обслуживает маршрут Манадо – Тахуда, а также близлежащие острова. Чтобы спастись от пламени, людям пришлось прыгать в воду. Спасатели из воды достают людей и экипажи рыбацких лодок.

К месту ЧП направлены три судна: M Barcelona III, KM Venecian и KM Cantika Lestari 9 °F.