У Lada Iskra начинает "затухать искра" после одной-двух тысяч километров пробега
Неисправность проявляется при включении омывателя
12 ноября 2025, 16:01, ИА Амител
У новых Lada Iskra начали массово выходить из строя электронные системы уже после одной-двух тысяч километров пробега. Владельцы жалуются, что перестают работать обогрев и омыватель лобового стекла, задний парктроник и система стабилизации ESP. Об этом пишет Telegram-канал "Банки, деньги, два офшора".
Неисправность проявляется при включении омывателя: слышен щелчок и писк, после чего электроника отключается. Как выяснилось, проблема связана с перепутанными предохранителями – ошибка допущена при сборке автомобилей.
АвтоВАЗ уже признал дефект и выпустил официальные инструкции по перестановке элементов в блоке предохранителей. После корректировки все системы начинают функционировать в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ прекратил выпуск седана Lada Aura из-за низкого спроса. При этом дилеры отмечали жалобы на качество: шум в салоне, сбои электроники, дефекты тормозной системы, неисправности вариатора, а также высокую цену – от 2,6 миллиона рублей даже без климат-контроля.
бензин в баке закончился!
16:11:52 12-11-2025
"ошибка допущена при сборке автомобилей" - отнюдь. Ошибка допущена при выборе Искры в качестве автомобиля для покупки.
16:18:10 12-11-2025
Ну, здесь то точно обама виноват! Нужно ещё сильнее утилизационный сбор поднимать и заодно ндс до 35%. Чтобы мы точно полюбили отечественное и гордились...
16:35:46 12-11-2025
Это же какие там сборщики, что путают предохранители… и, соответственно, никакого контроля. А то, что нужно вкручивать— вбивают молотком
16:40:46 12-11-2025
Роскач (16:35:46 12-11-2025) Это же какие там сборщики, что путают предохранители… и, соо... В самолётах датчики криво ставят и они разбиваются. Да что в самолётах - в ракетах! И тоже разбиваются. А тут всего лишь ТАЗ. Пусть не пользуются омывателем, не сложно на ходу высунуть рожу в окно, плюнуть на лобовик и руками растереть.
17:35:31 12-11-2025
Гость (16:40:46 12-11-2025) В самолётах датчики криво ставят и они разбиваются. Да что в... Да, вот помню на ГАЗ АА рукой вертели стеклоомыватели. И печки не было. А ведь ездили же.
18:00:56 12-11-2025
Роскач (16:35:46 12-11-2025) Это же какие там сборщики, что путают предохранители… и, соо... Как платят, так и собирают.
21:49:19 12-11-2025
Гость (18:00:56 12-11-2025) Как платят, так и собирают.... А как платят? Уточните оклад сборщика
21:50:10 12-11-2025
Гость (18:00:56 12-11-2025) Как платят, так и собирают.... 100 000 в среднем у сборщика. Мало?
09:56:44 13-11-2025
Раньше когда строили кооперативные гаражи/погреба пайщики могли/должны отработать часы на объекте согласно квалификации. Разумные старались, ведь никто не знал кому какой бокс достанется.
Но были и руко...ы и разгельдяи. Наверно я ближе к первым, но если бы можно было принять участие в сборке своего автомобиля на ВАЗе я бы с радостью рядом с профессионалами, даже бы доплатил за такое...
22:10:22 16-11-2025
За 2,5 ляма есть Хонда стэп вэгон,