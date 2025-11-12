У Lada Iskra начинает "затухать искра" после одной-двух тысяч километров пробега

Неисправность проявляется при включении омывателя

12 ноября 2025, 16:01, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

У новых Lada Iskra начали массово выходить из строя электронные системы уже после одной-двух тысяч километров пробега. Владельцы жалуются, что перестают работать обогрев и омыватель лобового стекла, задний парктроник и система стабилизации ESP. Об этом пишет Telegram-канал "Банки, деньги, два офшора".

Неисправность проявляется при включении омывателя: слышен щелчок и писк, после чего электроника отключается. Как выяснилось, проблема связана с перепутанными предохранителями – ошибка допущена при сборке автомобилей.

АвтоВАЗ уже признал дефект и выпустил официальные инструкции по перестановке элементов в блоке предохранителей. После корректировки все системы начинают функционировать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ прекратил выпуск седана Lada Aura из-за низкого спроса. При этом дилеры отмечали жалобы на качество: шум в салоне, сбои электроники, дефекты тормозной системы, неисправности вариатора, а также высокую цену – от 2,6 миллиона рублей даже без климат-контроля.