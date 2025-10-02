В Белоруссии запретили продавать автомобили Lada россиянам, так как они дешевле, чем в РФ

Машины, выставленные в белорусских автосалонах, собраны в России

02 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Новые автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

Автомобили Lada в Белоруссии продаются заметно дешевле, чем в России, несмотря на то, что собирают их именно на российских заводах и дополнительно приходится тратить средства на доставку в соседнюю страну. Об этом говорится в ролике на канале "Лиса Рулит".

В видео уточняется, что приобрести машину по белорусским ценам российские граждане не могут. В белорусских автосалонах отказались продавать Lada россиянам, пояснив, что в противном случае автомобили быстро раскупили бы и на внутреннем рынке ничего не останется.

При этом для обладателей вида на жительство в стране никаких ограничений нет – оформление покупки проходит по стандартной процедуре. Разница в стоимости объясняется адаптированной ценовой политикой АвтоВАЗа под специфику местного рынка, конкуренцией со стороны бренда Belgee, а также особенностями налоговой системы и таможенных правил. Все это позволяет дилерам снижать цены и предлагать более выгодные условия кредитования.