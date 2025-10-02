В Белоруссии запретили продавать автомобили Lada россиянам, так как они дешевле, чем в РФ
Машины, выставленные в белорусских автосалонах, собраны в России
02 октября 2025, 17:00, ИА Амител
Автомобили Lada в Белоруссии продаются заметно дешевле, чем в России, несмотря на то, что собирают их именно на российских заводах и дополнительно приходится тратить средства на доставку в соседнюю страну. Об этом говорится в ролике на канале "Лиса Рулит".
В видео уточняется, что приобрести машину по белорусским ценам российские граждане не могут. В белорусских автосалонах отказались продавать Lada россиянам, пояснив, что в противном случае автомобили быстро раскупили бы и на внутреннем рынке ничего не останется.
При этом для обладателей вида на жительство в стране никаких ограничений нет – оформление покупки проходит по стандартной процедуре. Разница в стоимости объясняется адаптированной ценовой политикой АвтоВАЗа под специфику местного рынка, конкуренцией со стороны бренда Belgee, а также особенностями налоговой системы и таможенных правил. Все это позволяет дилерам снижать цены и предлагать более выгодные условия кредитования.
17:05:03 02-10-2025
Всё очень,очень логично. Мы же 3-й сорт. Ещё табличку повешать надо: "Вход только для белых.
Знакомо?"
17:18:20 02-10-2025
Надо чтобы они у нас по нормальным ценам продавались!
17:20:18 02-10-2025
Нам нужна иностранная валюта
17:25:22 02-10-2025
Адаптивно народ России будет относится к Автовазу, утильсбору и воюйте сами...
19:35:42 02-10-2025
в беларуси жигули дешевле, в казахстане бензин, а в свое время сбер ипотеки в европе раздавал по другим ставкам.
уже давно ясно, что для них мы доеные коровы.
если когда-нибудь узнаем с сколько реально должны стоить киловатт, света, гиковатт тепла, куб воды и газа, то страшное дело будет
11:51:38 03-10-2025
Гость (19:35:42 02-10-2025) в беларуси жигули дешевле, в казахстане бензин, а в свое вре... В Иркутскую область съедийте и узнаете, сколько должны стоить. Правда у них другая проблема - майнеры.
21:23:27 02-10-2025
Как там, у нас стоить утилизовать машину будет дороже чем купить новую в Китае
06:46:01 03-10-2025
Разница в цене, вероятно, покрывается удорожанием продукта внутри страны.
07:50:11 03-10-2025
Константин (06:46:01 03-10-2025) Разница в цене, вероятно, покрывается удорожанием продукта в... Это называется демпинг. Если брать Политический словарь 1958 года, стр.165,там написано, что " вывоз товара за границу по ценам ниже тех, которые существуют внутри страны...издержки демпинга перекладываются на трудящихся путем роста дороговизны и повышения налогов". Правда, это коммунистическое определение.Но похоже, оно соответствует действительности. Простые люди чувствуют на своей шкуре.
08:31:20 03-10-2025
Гость (07:50:11 03-10-2025) Это называется демпинг. Если брать Политический словарь 1958... Извините, забыл написать свой Ник. "Горожанин".
12:50:05 03-10-2025
Гость (07:50:11 03-10-2025) Это называется демпинг. Если брать Политический словарь 1958... Какой демпинг? Написано же, что дилеры снижают цену, исходя из ситуации на рынке. Вот и обращайтесь к нашим дилерам.
09:37:09 03-10-2025
у нас сделали примерно также - ценник задрали, а всё равно есть организмы которые покупают.
09:37:36 03-10-2025
Ничего не изменилось с древних времен "Развитого социализма" Все союзные республики (государства) катаются как сыр в масле, а РФ вечно стонет от дефицита и цен.
10:35:03 03-10-2025
Потому что налоговая и таможня работают не в соответствии с законодательством, а по понятиям. Про ГАИ тоже скорее никак, чем хорошо. Поэтому пока можно ездить на ворованных и ни раз таможенных авто соседям придется защищаться выравниванием цен или запретами
11:26:11 03-10-2025
Не зря главарем автотаза поставили соколова. Человек, будучи паханом РЖД, умудрился сделать железнодорожные билеты дороже авиаперелетов! Теперь он стремится для "горячо любимых россиян" продавать тазики на колесах по цене Мерседеса...