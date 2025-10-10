"В перчатке была камера". В Сибири девушки разоблачили пикапера, тайно снимавшего свидания

Мужчина создавал закрытые группы для "учеников", где передавал контакты и требовал фото или видеоотчеты для получения "зачета"

В Новосибирске разгорается скандал вокруг так называемого "пикап-гуру", который тайно снимал свидания с девушками и публиковал видео без их согласия, сообщает "КП-Новосибирск". Как минимум 20 девушек обнаружили себя в роликах, которые мужчина выкладывал в соцсетях под видом "учебных пособий по соблазнению".

История началась со свидания Натальи* с мужчиной по имени Андрей*, они познакомились на сайте для поиска друзей и отношений.

«Тревожных звоночков не было. Ни в общении, ни на свидании в кафе. Ровно до нашей прогулки в парке. Я заметила у него в перчатке камеру. У меня точно такая же есть дома, поэтому я ее сразу узнала», – рассказала Наталья.

Когда Наталья попыталась напрямую спросить о съемке, парень все отрицал. Тогда она самостоятельно нашла в интернете информацию о курсах пикапа и опубликовала разоблачительное видео в соцсетях. К ней сразу же начали обращаться другие пострадавшие.

Как выяснилось, "пикапер" является профессиональным психологом и использует свои знания для манипуляции девушками. Он создал закрытые группы для "учеников", где передавал контакты и требовал фото или видеоотчеты для получения "зачета".

«Я нашла этот канал случайно. Мы тогда с ним расстались, и мне стало интересно найти его социальные сети. Я была в шоке, мне страшно было открывать те видео, я боялась найти там себя», – делится одна из пострадавших, Олеся*.

Пострадавшие девушки готовы обратиться в полицию, но опасаются, что мужчина может срочно покинуть Россию.

«Есть информация, что он сейчас делает документы, чтобы выехать из страны. Мы будем добиваться, чтобы его успели привлечь к ответственности до отъезда», – говорят пострадавшие.

*Имена изменены