В Удмуртии частного детектива обвиняют в незаконной слежке за горожанкой

Подозреваемый использовал специальные технические и программные средства

09 октября 2025, 22:00, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении частного детектива, подозреваемого в систематическом нарушении неприкосновенности частной жизни граждан, сообщает udm-info.

По данным следствия, в сентябре – октябре 2025 года детектив по заказу клиента незаконно собрал и передал информацию о частной жизни 29-летней жительницы Ижевска, составляющую ее личную тайну. Для этих целей подозреваемый использовал специальные технические и программные средства.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела допрошены сам детектив, потерпевшая и свидетели. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.