В Удмуртии частного детектива обвиняют в незаконной слежке за горожанкой
Подозреваемый использовал специальные технические и программные средства
09 октября 2025, 22:00, ИА Амител
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении частного детектива, подозреваемого в систематическом нарушении неприкосновенности частной жизни граждан, сообщает udm-info.
По данным следствия, в сентябре – октябре 2025 года детектив по заказу клиента незаконно собрал и передал информацию о частной жизни 29-летней жительницы Ижевска, составляющую ее личную тайну. Для этих целей подозреваемый использовал специальные технические и программные средства.
В настоящее время в рамках расследования уголовного дела допрошены сам детектив, потерпевшая и свидетели. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
10:41:25 10-10-2025
Так в этом и заключается работа частного детектива.
То есть он ИП оформил, все поборы заплатил, начал трудовую деятельность согласно ОКВЭД и ОКПО - а его за это в зиндан?
15:49:16 10-10-2025
по суду ему не будет ничо, если: устройства аккредитованы в РФ, в лицензии есть псих-экспертиза и разрешение на такую деятельность. А так то в этом и есть основной хлеб частников сейчас