"Мохнатый вылез в раму". Неравнодушные жители Барнаула спасли котенка, застрявшего в окне
Вызволять питомца пришлось соседям
19 сентября 2025, 14:10, ИА Амител
Спасение котенка / Источник фото: Mash Siberia
Барнаульцы выручили котенка, оказавшегося в беде. Малыш просунул голову в окно квартиры по адресу Власихинская, 77, открытое на проветривание, и застрял, не сумев выбраться самостоятельно.
Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, хозяина в тот момент дома не оказалось, поэтому спасать животное пришлось соседям.
Очевидцы сначала пытались помочь котенку, используя швабру, затем пробовали подобраться к нему с лестницей.
«В итоге операция завершилась успешно – пушистого удалось аккуратно освободить», – отметили в Telegram-канале.
14:23:39 19-09-2025
Хорошо, что не на 17 этаже.
14:34:58 19-09-2025
Хорошо, что есть такие неравнодушные люди. Молодцы!
14:40:56 19-09-2025
плохо, что есть такие безответственные хозяева.
15:14:17 19-09-2025
Спасибо за вашу помощь и неравнодушие!