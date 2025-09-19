"Мохнатый вылез в раму". Неравнодушные жители Барнаула спасли котенка, застрявшего в окне

Вызволять питомца пришлось соседям

19 сентября 2025, 14:10, ИА Амител

Спасение котенка / Источник фото: Mash Siberia

Барнаульцы выручили котенка, оказавшегося в беде. Малыш просунул голову в окно квартиры по адресу Власихинская, 77, открытое на проветривание, и застрял, не сумев выбраться самостоятельно.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, хозяина в тот момент дома не оказалось, поэтому спасать животное пришлось соседям.

Очевидцы сначала пытались помочь котенку, используя швабру, затем пробовали подобраться к нему с лестницей.

«В итоге операция завершилась успешно – пушистого удалось аккуратно освободить», – отметили в Telegram-канале.

