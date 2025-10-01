У подозреваемого в ограблении банков Новосибирска нашли арсенал оружия
У задержанного мужчины обнаружили несколько пистолетов, глушители и много патронов
01 октября 2025, 16:46, ИА Амител
У жителя Новосибирска, обвиняемого в серии ограблений банковских учреждений, правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Об этом информирует пресс-служба областного ГУ МВД России.
В заявлении говорится, что в отношении 32-летнего новосибирца полиция выявила новые эпизоды его криминальной деятельности. В квартире подозреваемого в ходе обыска были найдены и конфискованы свыше полутысячи патронов различных типов, а также пять сигнальных пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и один пистолет-пулемет с внесенными изменениями в конструкцию.
Согласно заключению экспертов-криминалистов областного МВД, изъятое оружие является боеспособным.
Подозреваемый причастен к ряду вооруженных нападений на кредитные организации Новосибирска. Его задержали в конце августа сразу после совершения очередного преступления, когда он, похитив около 7 миллионов рублей, пытался скрыться на велосипеде.
в оружейку может, а в авто не может.
недоразвитый кулибин... поделом.
18:48:08 01-10-2025
Musik (16:55:56 01-10-2025) в оружейку может, а в авто не может.недоразвитый кулибин... На велосипеде можно между авто просочиться и во дворах скрыться.
18:56:23 01-10-2025
Musik (16:55:56 01-10-2025) в оружейку может, а в авто не может.недоразвитый кулибин... Вот Кулибина Ивана Петровича не надо трогать.