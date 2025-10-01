НОВОСТИПроисшествия

У подозреваемого в ограблении банков Новосибирска нашли арсенал оружия

У задержанного мужчины обнаружили несколько пистолетов, глушители и много патронов

01 октября 2025, 16:46, ИА Амител

Изъятое сотрудниками полиции оружие / Фото: УМВД по Новосибирской области
Изъятое сотрудниками полиции оружие / Фото: УМВД по Новосибирской области

У жителя Новосибирска, обвиняемого в серии ограблений банковских учреждений, правоохранители обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Об этом информирует пресс-служба областного ГУ МВД России.

В заявлении говорится, что в отношении 32-летнего новосибирца полиция выявила новые эпизоды его криминальной деятельности. В квартире подозреваемого в ходе обыска были найдены и конфискованы свыше полутысячи патронов различных типов, а также пять сигнальных пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и один пистолет-пулемет с внесенными изменениями в конструкцию.

Согласно заключению экспертов-криминалистов областного МВД, изъятое оружие является боеспособным.

Подозреваемый причастен к ряду вооруженных нападений на кредитные организации Новосибирска. Его задержали в конце августа сразу после совершения очередного преступления, когда он, похитив около 7 миллионов рублей, пытался скрыться на велосипеде.

Комментарии 3

Avatar Picture
Musik

16:55:56 01-10-2025

в оружейку может, а в авто не может.
недоразвитый кулибин... поделом.

Avatar Picture
Гость

18:48:08 01-10-2025

Musik (16:55:56 01-10-2025) в оружейку может, а в авто не может.недоразвитый кулибин... На велосипеде можно между авто просочиться и во дворах скрыться.

Avatar Picture
Гость

18:56:23 01-10-2025

Musik (16:55:56 01-10-2025) в оружейку может, а в авто не может.недоразвитый кулибин... Вот Кулибина Ивана Петровича не надо трогать.

