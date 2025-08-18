В барнаульской многоэтажке заметили мужчину с оружием
Случай оказался ложной тревогой
18 августа 2025, 10:30, ИА Амител
Жители Барнаула заметили в окне многоэтажного дома на улице Антона Петрова, 239, мужчину с огнестрельным оружием, что вызвало тревогу среди очевидцев, сообщается в Telegram-канале "Инцидент Барнаул" .
Мужчина, которого наблюдатели приняли за снайпера, переговаривался с человеком во дворе, державшим букет цветов, и якобы целился из окна. Напуганные горожане незамедлительно вызвали полицию.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и провели тщательную проверку. В ходе расследования выяснилось, что владелец оружия имеет все необходимые разрешительные документы на его хранение, фактов реальной стрельбы зафиксировано не было.
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили, что с мужчиной провели профилактическую беседу, а случай оказался ложной тревогой.
10:36:42 18-08-2025
Фигня какая-то. На фото - мужик с "воздушкой". Какие "разрешительные документы" у него проверяли - не понятно. Водительское удостоверение, чтоль?
11:03:32 18-08-2025
Кхм... (10:36:42 18-08-2025) Фигня какая-то. На фото - мужик с "воздушкой". Какие "разреш...
Какая разница. Сколько уже больных с "воздушкой" и разными "пневматами" стреляют по людям, по автомобилям, чтобы "посмотреть", а что будет если попаду? Сейчас у него есть возможность пострелять на законных основаниях, и не только из "воздушки". Пусть обращается.
19:07:07 18-08-2025
Гость (11:03:32 18-08-2025) Какая разница. Сколько уже больных с "воздушкой" и разны...
А ты представляешь, что у людей, которые официально стоят на психучете дома есть НОЖИ!!!! И возможно что и ТОПРЫ! ))))))
10:39:59 18-08-2025
Кто будет ложную тревогу оплачивать ?
11:34:01 18-08-2025
Гость (10:39:59 18-08-2025) Кто будет ложную тревогу оплачивать ?... Кто вызывал пусть и оплачивают.
11:40:31 18-08-2025
Ну тут есть вопросы, разрешительные документы должны быть на огнестрельное или травматическое, ну или на пневматику определенной мощности. Если у него есть такие документы, то вопросы к эксплуатаации, это оружие нельзя использовать для тренировки во дворе дома, надо хранить дома в сейфе, а носить охотничье в населенном пункте можно в чехле, в разобранном виде. Высовывание его из окна содержит признаки административного правонарушения
12:45:00 18-08-2025
Гость (11:40:31 18-08-2025) Ну тут есть вопросы, разрешительные документы должны быть на... По фото это обычная воздушка-переломка малой мощности, на нее не требуются никакие документы. И в разобранном виде ее хранить точно не нужно, она предназначена по паспорту для развлекательной стрельбы.
16:13:07 18-08-2025
Гость (11:40:31 18-08-2025) Ну тут есть вопросы, разрешительные документы должны быть на... вы наверное вызвали? это воздушка на фото. какое разрешение, пулька 4,5мм, которая голубя то не всегда прихлопнет, вот если поставить усиленную пружину, или пневмобаллон, тогда уже интересней, только все это не нуждается в оформлении, надзору и каким либо другим нормам. Так что, пусть стреляет котов спокойно, котов воздушкой не убить, у них 9 жизней.
12:38:06 18-08-2025
Странно, если есть разрешение на оружие, то можно целиться из окна в людей, видать свой вот и не нашли признаков нарушения.
15:04:45 18-08-2025
По факту человек в мушку рассматривал людей, судя по всему людям это не понравилось, они начали бегать и жаловаться. Нарушений нет.
16:11:27 18-08-2025
оружие? это воздушка, на нее не нужно разрешение. паникеры. Муижика голуби возможно задрали, взял чтоб перестрилять, чтоб не срали на ЕГО имущество и не портили
22:34:39 18-08-2025
Есть полное видио где отчётливо видно как он направлял на мужчину с цветами,а потом перевел в сторону детской площадки и был характерный хлопок воздушки куда он стрелял там не понятно.а там могли быть и дети.так же не опытному человеку сразу не понять воздушка или что это на ней отчётливо видно оптику, соответственно он ее подготавливал к стрельбе,да если у нее до 7 Дж то разрешила кому угодно но мало приятного когда да же с вроде бы слабенькой воздушки прилетит А если ещё и в глаз