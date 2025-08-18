В барнаульской многоэтажке заметили мужчину с оружием

Случай оказался ложной тревогой

18 августа 2025, 10:30, ИА Амител

Мужчина с оружием / Фото: кадр из видеозаписи "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула заметили в окне многоэтажного дома на улице Антона Петрова, 239, мужчину с огнестрельным оружием, что вызвало тревогу среди очевидцев, сообщается в Telegram-канале "Инцидент Барнаул" .

Мужчина, которого наблюдатели приняли за снайпера, переговаривался с человеком во дворе, державшим букет цветов, и якобы целился из окна. Напуганные горожане незамедлительно вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия и провели тщательную проверку. В ходе расследования выяснилось, что владелец оружия имеет все необходимые разрешительные документы на его хранение, фактов реальной стрельбы зафиксировано не было.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили, что с мужчиной провели профилактическую беседу, а случай оказался ложной тревогой.

