Убийство активиста Чарли Кирка в США было совершено из винтовки XIX века
Винтовка ранее принадлежала деду подозреваемого Тайлера Робинсона
20 сентября 2025, 19:30, ИА Амител
В США застрелили соратника Дональда Трампа / Фото: Telegram-канал Charlie Kirk
Американский консервативный активист Чарли Кирк был убит из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной в XIX веке. Согласно данным телеканала NBC, оружие не имело серийного номера, так как было ввезено в США до введения обязательной маркировки.
По информации следствия, винтовка ранее принадлежала деду подозреваемого Тайлера Робинсона, который был задержан с оружием возле места планируемой панихиды по Кирку. Покушение произошло 10 сентября во время выступления активиста в университете Юты – преступник совершил точный выстрел с расстояния 180 метров.
Расследование продолжается.
22:15:39 20-09-2025
Это что-то значит!...
Значит какому-то древнему роду наступил на хвост...!
11:55:55 21-09-2025
Гость (22:15:39 20-09-2025) Это что-то значит!... Значит какому-то древнему роду нас...
Это как в Терминаторе, но наоборот. Кто-то из предков Кирка узнал каким придурком станет его потомок, поэтому совершил путешествие во времени и застрелил его
22:38:05 20-09-2025
С 200 метров в бошку попасть? Лихо.
23:27:00 21-09-2025
Musik (22:38:05 20-09-2025) С 200 метров в бошку попасть? Лихо. ... ему не в голову попали а п шею вскользь, неочень серьезное ранение, если бы быстро зашили, а так кровью истёк и всё, сонная артерия перебита оказалась, слева