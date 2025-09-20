Убийство активиста Чарли Кирка в США было совершено из винтовки XIX века

Винтовка ранее принадлежала деду подозреваемого Тайлера Робинсона

20 сентября 2025, 19:30, ИА Амител

В США застрелили соратника Дональда Трампа / Фото: Telegram-канал Charlie Kirk

Американский консервативный активист Чарли Кирк был убит из немецкой винтовки Mauser 98, разработанной в XIX веке. Согласно данным телеканала NBC, оружие не имело серийного номера, так как было ввезено в США до введения обязательной маркировки.

По информации следствия, винтовка ранее принадлежала деду подозреваемого Тайлера Робинсона, который был задержан с оружием возле места планируемой панихиды по Кирку. Покушение произошло 10 сентября во время выступления активиста в университете Юты – преступник совершил точный выстрел с расстояния 180 метров.

Расследование продолжается.