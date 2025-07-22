НОВОСТИПроисшествия

Учащийся Барнаульского кадетского корпуса перевел мошенникам 1 млн рублей

Деньги принадлежали его родителям

22 июля 2025, 11:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Учащийся Барнаульского кадетского корпуса перевел мошенникам накопления своих родителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Юноше позвонил незнакомец и сказал, что на его имя якобы оформили кредит и деньги уходят за границу, в связи с чем дома будут проходить обыски и все имеющиеся средства необходимо срочно перевести на "безопасный счет".

В результате молодой человек взял более 1 млн рублей родителей и перевел их через банкомат разными суммами на указанные мошенниками реквизиты.

Ранее в Барнауле 19-летний студент отдал мошенникам 400 долларов и 290 евро.

Мошенники

Комментарии 18

Элен без ребят

11:43:01 22-07-2025

а как так быстро люди отупели и напрочь утратили критическое мышление?

Musik

11:44:24 22-07-2025

Элен без ребят (11:43:01 22-07-2025) а как так быстро люди отупели и напрочь утратили критическое... а и не были

Элен без ребят

12:00:23 22-07-2025

Musik (11:44:24 22-07-2025) а и не были... да, вполне может быть. просто о них раньше не писали.

Гость

12:37:56 22-07-2025

Элен без ребят (11:43:01 22-07-2025) а как так быстро люди отупели и напрочь утратили критическое... Так раньше в школе учили мыслить, рассуждать, анализировать прочитанное. Писали сочинения. А сейчас всё заточено на угадайку на ЕГЭ. Не нужны государству думающие люди.

Элен без ребят

13:15:59 22-07-2025

Гость (12:37:56 22-07-2025) Так раньше в школе учили мыслить, рассуждать, анализировать ... реформа образования сделала свое дело

Гость

13:43:56 22-07-2025

Гость (12:37:56 22-07-2025) Так раньше в школе учили мыслить, рассуждать, анализировать ...
И вы, и Элен👆, заблуждаетесь. Ведь среди обманутых и распустивших уши, гораздо больше тех, как вы пишите, кого "раньше в школе учили мыслить, рассуждать, анализировать прочитанное". Попадаются и молодые, как этот кадет. Далеко не все, даже если получили хорошее образование, научились самостоятельно мыслить, рассуждать и делать выводы.

гость

22:14:49 22-07-2025

Гость (12:37:56 22-07-2025) Так раньше в школе учили мыслить, рассуждать, анализировать ... Скинуть ЕГЭ по математике? проверите своё везение в угадывании.

ДМВ

11:53:53 22-07-2025

Теперь будет воспитанником суворовского училища?

Гость

11:57:53 22-07-2025

Хорошо живут кадеты. Лимон туда, лимон сюда..

Гость

12:16:42 22-07-2025

Теперь хорошо живут мошенники за счет вот таких вот людей, которые играют на эмоциях доверчивых граждан. Печально всё это.
Нужен жесткий механизм от государства, чтобы напрочь исключить такие действия среди населения. Даже если эти самые граждане не хотят учиться цифровой грамотности.

Гость

12:32:16 22-07-2025

Гость (12:16:42 22-07-2025) Теперь хорошо живут мошенники за счет вот таких вот людей, к... Еще и дЕбилов учить за наш счет ?

Гость

13:16:41 22-07-2025

Гость (12:32:16 22-07-2025) Еще и дЕбилов учить за наш счет ?... А если завтра дЕбилом станешь ты?
Купишь машину или квартиру со скрытым схематозом.
Нам радоваться что дЕбил наказан?

Елена

12:24:32 22-07-2025

А самое не понятное, у родителей что ли денег столько, что они валяются везде, что бери и неси куда угодно. И для меня странно, что ребенок имеет доступ к деньгам родителей, да еще таким...

Гость

12:40:32 22-07-2025

Ну ладно старики... Но иная молодежь просто поражает своим умищщщщем)😏

Гость

13:17:19 22-07-2025

Гость (12:40:32 22-07-2025) Ну ладно старики... Но иная молодежь просто поражает своим у... Запугали пацаненка.
Там психологически жестко прессуют.

Гость

13:04:46 22-07-2025

не этот пацан виноват а учителя этого кадетского корпуса. Учили бы армейке как надо он либо вообще бы сразу трубку бросил либо телефон не имел бы совсем. Разгонять эту школу надо

Гость

14:25:59 22-07-2025

Гость (13:04:46 22-07-2025) не этот пацан виноват а учителя этого кадетского корпуса. У... Так их там как раз учат приказы выполнять не рассуждая, вот и выучили

гость

22:20:07 22-07-2025

Гость (13:04:46 22-07-2025) не этот пацан виноват а учителя этого кадетского корпуса. У... У таких как ты учителя всегда виноваты, а дома с ребенком пообщаться не? Армейке учили, аааааа там вообще-то школьные предметы. Ну и Разгонялка то выросла у разгоняльщика?

