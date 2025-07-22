Учащийся Барнаульского кадетского корпуса перевел мошенникам 1 млн рублей
Деньги принадлежали его родителям
22 июля 2025, 11:40, ИА Амител
Учащийся Барнаульского кадетского корпуса перевел мошенникам накопления своих родителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Юноше позвонил незнакомец и сказал, что на его имя якобы оформили кредит и деньги уходят за границу, в связи с чем дома будут проходить обыски и все имеющиеся средства необходимо срочно перевести на "безопасный счет".
В результате молодой человек взял более 1 млн рублей родителей и перевел их через банкомат разными суммами на указанные мошенниками реквизиты.
Ранее в Барнауле 19-летний студент отдал мошенникам 400 долларов и 290 евро.
11:43:01 22-07-2025
а как так быстро люди отупели и напрочь утратили критическое мышление?
11:44:24 22-07-2025
Элен без ребят (11:43:01 22-07-2025) а как так быстро люди отупели и напрочь утратили критическое... а и не были
12:00:23 22-07-2025
Musik (11:44:24 22-07-2025) а и не были... да, вполне может быть. просто о них раньше не писали.
12:37:56 22-07-2025
Элен без ребят (11:43:01 22-07-2025) а как так быстро люди отупели и напрочь утратили критическое... Так раньше в школе учили мыслить, рассуждать, анализировать прочитанное. Писали сочинения. А сейчас всё заточено на угадайку на ЕГЭ. Не нужны государству думающие люди.
13:15:59 22-07-2025
Гость (12:37:56 22-07-2025) Так раньше в школе учили мыслить, рассуждать, анализировать ... реформа образования сделала свое дело
13:43:56 22-07-2025
Гость (12:37:56 22-07-2025) Так раньше в школе учили мыслить, рассуждать, анализировать ...
И вы, и Элен👆, заблуждаетесь. Ведь среди обманутых и распустивших уши, гораздо больше тех, как вы пишите, кого "раньше в школе учили мыслить, рассуждать, анализировать прочитанное". Попадаются и молодые, как этот кадет. Далеко не все, даже если получили хорошее образование, научились самостоятельно мыслить, рассуждать и делать выводы.
22:14:49 22-07-2025
Гость (12:37:56 22-07-2025) Так раньше в школе учили мыслить, рассуждать, анализировать ... Скинуть ЕГЭ по математике? проверите своё везение в угадывании.
11:53:53 22-07-2025
Теперь будет воспитанником суворовского училища?
11:57:53 22-07-2025
Хорошо живут кадеты. Лимон туда, лимон сюда..
12:16:42 22-07-2025
Теперь хорошо живут мошенники за счет вот таких вот людей, которые играют на эмоциях доверчивых граждан. Печально всё это.
Нужен жесткий механизм от государства, чтобы напрочь исключить такие действия среди населения. Даже если эти самые граждане не хотят учиться цифровой грамотности.
12:32:16 22-07-2025
Гость (12:16:42 22-07-2025) Теперь хорошо живут мошенники за счет вот таких вот людей, к... Еще и дЕбилов учить за наш счет ?
13:16:41 22-07-2025
Гость (12:32:16 22-07-2025) Еще и дЕбилов учить за наш счет ?... А если завтра дЕбилом станешь ты?
Купишь машину или квартиру со скрытым схематозом.
Нам радоваться что дЕбил наказан?
12:24:32 22-07-2025
А самое не понятное, у родителей что ли денег столько, что они валяются везде, что бери и неси куда угодно. И для меня странно, что ребенок имеет доступ к деньгам родителей, да еще таким...
12:40:32 22-07-2025
Ну ладно старики... Но иная молодежь просто поражает своим умищщщщем)😏
13:17:19 22-07-2025
Гость (12:40:32 22-07-2025) Ну ладно старики... Но иная молодежь просто поражает своим у... Запугали пацаненка.
Там психологически жестко прессуют.
13:04:46 22-07-2025
не этот пацан виноват а учителя этого кадетского корпуса. Учили бы армейке как надо он либо вообще бы сразу трубку бросил либо телефон не имел бы совсем. Разгонять эту школу надо
14:25:59 22-07-2025
Гость (13:04:46 22-07-2025) не этот пацан виноват а учителя этого кадетского корпуса. У... Так их там как раз учат приказы выполнять не рассуждая, вот и выучили
22:20:07 22-07-2025
Гость (13:04:46 22-07-2025) не этот пацан виноват а учителя этого кадетского корпуса. У... У таких как ты учителя всегда виноваты, а дома с ребенком пообщаться не? Армейке учили, аааааа там вообще-то школьные предметы. Ну и Разгонялка то выросла у разгоняльщика?