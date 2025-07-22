Учащийся Барнаульского кадетского корпуса перевел мошенникам 1 млн рублей

Деньги принадлежали его родителям

22 июля 2025, 11:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Учащийся Барнаульского кадетского корпуса перевел мошенникам накопления своих родителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Юноше позвонил незнакомец и сказал, что на его имя якобы оформили кредит и деньги уходят за границу, в связи с чем дома будут проходить обыски и все имеющиеся средства необходимо срочно перевести на "безопасный счет".

В результате молодой человек взял более 1 млн рублей родителей и перевел их через банкомат разными суммами на указанные мошенниками реквизиты.

