На Димитрова в центре Барнаула начали ремонт водопровода

В замену 410 метров трубопровода "Росводоканал Барнаул" вложит 25,5 млн рублей

14 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Ремонт водопровода в Барнауле / Фото: Лилия Болатаева / пресс-служба "Росводоканал Барнаул"

"Росводоканал Барнаул" начал масштабную реконструкцию водопроводной сети диаметром 400 мм на улице Димитрова. С 7 июля по 1 сентября 2025 года частично ограничат движение транспорта: крайняя правая полоса на четной стороне Димитрова (от проспекта Социалистического до проспекта Ленина) будет закрыта, уточнили в компании.

Работы на участке необходимы для обеспечения стабильного водоснабжения строящихся жилых комплексов и объектов социальной инфраструктуры в районе, ограниченном проспектами Комсомольским и Ленина, а также улицами Молодежной и Димитрова.

По информации компании, в рамках проекта заменят участок водопровода протяженностью 410 метров – от водовода диаметром 500 мм по проспекту Социалистическому до водопровода диаметром 300 мм на проспекте Ленина. Новый трубопровод увеличенного диаметра – 450 мм – обеспечит более высокую пропускную способность и надежность системы.

Подрядчиком работ выступает ООО "СМК ВиКС". Все работы выполняют по принципу "под ключ". Генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго отметил, что реконструкция проводится без отключения потребителей.

"Мы уделяем особое внимание минимизации неудобств для жителей города, поэтому ремонтные работы будут проходить без отключения водоснабжения для абонентов. Кроме того, прокладка трубопровода будет выполняться бестраншейным способом, что позволит сохранить дорожное покрытие и уменьшить зону ограничения движения транспорта", – уточнил Полюго.

Общий объем инвестиций в проект составит 25,5 млн рублей. Завершение всех работ запланировано на 30 сентября 2025 года.

Как ранее сообщал amic.ru, в начале июля барнаульский водоканал переключил жителей села Власиха с артезианских скважин на централизованное водоснабжение. Это второй этап подключения после запуска насосной станции в мае. Около 900 домов и 2500 абонентов получат качественную питьевую воду.

