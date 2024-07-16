Ученые выяснили, что увеличилось на Земле из-за сплюснутости и изменения климата
Сейчас день длится примерно 86,4 тыс. секунд
16 июля 2024, 13:26, ИА Амител
Изменение климата, сопровождающееся увеличением сплюснутости Земли и переносом водных масс к экватору, привело к увеличению продолжительности дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
"Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря", – говорится в исследовании.
В итоге перенос водных масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня.
Сейчас день длится примерно 86,4 тыс. секунд. В среднем изменение составило чуть больше 1 миллисекунды в столетие. На таком уровне оно сохранится в течение нескольких десятилетий, но может превзойти показатель в 2,4 миллисекунды в столетие.
13:45:53 16-07-2024
земная ось изогнулась и скоро завернется в бутылку клейна опоясанную лентой мебиуса в смысле гессера.
журнал Proceedings of the National Academy of Sciences - это что, мировой рупор лженауки? чума какая-то...
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14:08:32 16-07-2024
"Товарищи ученые, доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях,
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях." (с)
11:58:08 17-07-2024
Уважаемый Амик, если вас не затруднит, сделайте пожалуйста вместо одного смеющегося смайлика, смайлик рука/лицо. Он очень нужен