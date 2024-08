Сейчас день длится примерно 86,4 тыс. секунд

16 июля 2024, 13:26, ИА Амител

Планета Земля / Фото: pxhere.com

Изменение климата, сопровождающееся увеличением сплюснутости Земли и переносом водных масс к экватору, привело к увеличению продолжительности дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря", – говорится в исследовании.

В итоге перенос водных масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня.

Сейчас день длится примерно 86,4 тыс. секунд. В среднем изменение составило чуть больше 1 миллисекунды в столетие. На таком уровне оно сохранится в течение нескольких десятилетий, но может превзойти показатель в 2,4 миллисекунды в столетие.