НОВОСТИНаука и образование

Ученые выяснили, что увеличилось на Земле из-за сплюснутости и изменения климата

Сейчас день длится примерно 86,4 тыс. секунд

16 июля 2024, 13:26, ИА Амител

Планета Земля / Фото: pxhere.com
Планета Земля / Фото: pxhere.com

Изменение климата, сопровождающееся увеличением сплюснутости Земли и переносом водных масс к экватору, привело к увеличению продолжительности дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря", – говорится в исследовании.

В итоге перенос водных масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня.

Сейчас день длится примерно 86,4 тыс. секунд. В среднем изменение составило чуть больше 1 миллисекунды в столетие. На таком уровне оно сохранится в течение нескольких десятилетий, но может превзойти показатель в 2,4 миллисекунды в столетие.

Фото: pxhere.com

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НОВОСТИНаука и образование

Ученые

Комментарии 3

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Мусик

13:45:53 16-07-2024

земная ось изогнулась и скоро завернется в бутылку клейна опоясанную лентой мебиуса в смысле гессера.
журнал Proceedings of the National Academy of Sciences - это что, мировой рупор лженауки? чума какая-то...

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Гость

14:08:32 16-07-2024

"Товарищи ученые, доценты с кандидатами!
Замучились вы с иксами, запутались в нулях,
Сидите, разлагаете молекулы на атомы,
Забыв, что разлагается картофель на полях." (с)

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Гость

11:58:08 17-07-2024

Уважаемый Амик, если вас не затруднит, сделайте пожалуйста вместо одного смеющегося смайлика, смайлик рука/лицо. Он очень нужен

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