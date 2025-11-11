Ответ оказался очень простым – никак

11 ноября 2025, 17:45, ИА Амител

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Исследователи из Пермского политеха пришли к заключению: ретроградный Меркурий никак не влияет на людей. Об этом сообщает портал 59.ru.

По словам специалистов, ретроградное движение Меркурия – это подлинное астрономическое явление, повторяющееся три-четыре раза ежегодно. В текущем году оно началось 9 ноября и завершится 20 ноября. Подробности разъяснил специалист в сфере астрономии Евгений Бурмистров.

«Земля и Меркурий обращаются вокруг Солнца с различной скоростью. Меркурий делает полный круг всего за 88 земных суток, в то время как Земле требуется 365 дней», – пояснил он.

Когда обе планеты выстраиваются в одну линию с Солнцем, из-за смены угла обзора создается иллюзия, что Меркурий движется в обратную сторону. Именно это движение планеты и именуют ретроградным. Эта оптическая иллюзия никак не сказывается на процессах в космосе, и тем более на повседневной жизни людей на Земле, несмотря на обратные утверждения астрологов.