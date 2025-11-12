Удар планетарного масштаба. Что за мощная магнитная буря накрыла Землю 12 ноября
По данным ученых, затяжной метеошторм не стихнет до конца следующего дня
12 ноября 2025, 14:30, ИА Амител
Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Ноябрь 2025 года стал очень "богатым" на мощные солнечные вспышки, выбросы плазмы и сильные магнитные бури, одна из которых обрушилась на Землю 12-го числа. Ожидается, что геомагнитная обстановка на планете будет экстремальной до конца следующего дня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
О том, насколько сильная буря ударила по Земле и когда она закончится, – в материале amic.ru.
1
Насколько мощная магнитная буря обрушилась на Землю 12 ноября 2025?
Как отметили ученые, буря 12 ноября почти достигла экстремального уровня G5. Это связано с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, которые возникли на фоне роста вспышечной активности последних дней.
«Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значения всего 1/3 балла», – подчеркнули в Лаборатории.
2
Как долго продлится магнитная буря 12 ноября 2025 года?
Геомагнитные штормы не стихнут до конца дня. После шестичасового спада магнитной активности (с 12:00 до 18:00 по московскому времени) они с новыми силами атакуют планету, достигнув мощности G4. Такую бурю классифицируют как очень сильную.
3
Будет ли магнитная буря завтра, 13 ноября 2025 года?
Согласно прогнозу, сильный геомагнитный шторм класса G3 начнется в полночь по московскому времени. В течение девяти часов мощность магнитной бури будет снижаться. Она опустится до класса G2 – это средний геомагнитный шторм. С 12:00 магнитосфера будет возбужденной, а с 18:00 – спокойной. При этом день завершит новый удар, близкий к слабой буре.
4
Как уберечь себя от сильной магнитной бури?
Воздействие магнитных бурь на человека до сих пор не доказано наукой. Поэтому утверждать, что они ухудшают самочувствие, нельзя. Медики дают общие советы, которые помогут оставаться в тонусе: высыпаться, пить достаточное количество воды, бывать на свежем воздухе, больше двигаться и не злоупотреблять вредными привычками. Тогда никакие геомагнитные штормы не будут вам страшны.
