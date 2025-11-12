По данным ученых, затяжной метеошторм не стихнет до конца следующего дня

12 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Ноябрь 2025 года стал очень "богатым" на мощные солнечные вспышки, выбросы плазмы и сильные магнитные бури, одна из которых обрушилась на Землю 12-го числа. Ожидается, что геомагнитная обстановка на планете будет экстремальной до конца следующего дня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

О том, насколько сильная буря ударила по Земле и когда она закончится, – в материале amic.ru.

1 Насколько мощная магнитная буря обрушилась на Землю 12 ноября 2025? Как отметили ученые, буря 12 ноября почти достигла экстремального уровня G5. Это связано с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, которые возникли на фоне роста вспышечной активности последних дней. «Текущий уровень события составляет G4.66 и не достает до высшего значения всего 1/3 балла», – подчеркнули в Лаборатории.

2 Как долго продлится магнитная буря 12 ноября 2025 года? Геомагнитные штормы не стихнут до конца дня. После шестичасового спада магнитной активности (с 12:00 до 18:00 по московскому времени) они с новыми силами атакуют планету, достигнув мощности G4. Такую бурю классифицируют как очень сильную.

3 Будет ли магнитная буря завтра, 13 ноября 2025 года? Согласно прогнозу, сильный геомагнитный шторм класса G3 начнется в полночь по московскому времени. В течение девяти часов мощность магнитной бури будет снижаться. Она опустится до класса G2 – это средний геомагнитный шторм. С 12:00 магнитосфера будет возбужденной, а с 18:00 – спокойной. При этом день завершит новый удар, близкий к слабой буре.