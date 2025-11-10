Метеозависимых россиян предложили освобождать от работы в период магнитных бурь
Для сотрудников без подтверждающих медицинских документов предлагают альтернативу – переход на удаленный формат работы в эти дни
10 ноября 2025, 21:30, ИА Амител
Партия "Коммунисты России" выступила с инициативой освобождать метеозависимых россиян от работы в периоды магнитных бурь с сохранением заработной платы. Соответствующее обращение будет направлено в Министерство труда и Министерство здравоохранения РФ, пишет "Абзац".
Как пояснил председатель партии Сергей Малинкович, право на оплачиваемый выходной должно распространяться на граждан с диагностированными проблемами с артериальным давлением, лиц определенного возраста, а также тех, у кого ранее были зафиксированы случаи потери сознания на рабочем месте во время геомагнитных возмущений.
Для сотрудников без подтверждающих медицинских документов партия предлагает альтернативу – переход на удаленный формат работы в эти дни.
Политик подчеркнул, что магнитные бури становятся все более агрессивными, и единственным способом защиты от их последствий является полный покой.
Ранее сообщалось, что женщинам в России могут разрешить удаленную работу в критические дни.
В РФ есть нормативы ГТО (готов к труду и обороне)
Сдал нормативы- готов к труду и обороне, не сдал- не готов.
Не умничай о том, что не знаешь. Есть смертельно опасные магнитные бури.
Не умничай о том, что не знаешь. Есть смертельно опасные магнитные бури.
Только если вы робот
Только если вы робот
Точно !
Да ты что ?!!?
Спасайся все кто может смертельная опасность магнитных бурь !!!
Ты в каком классе учишься ?
Спасайся все кто может смертельная опасность магнитных бурь !!!
Ты в каком классе учишься ?
метеозависимость - мое второе имя с рождения и это натуральный адЪ, вот только как в КПРФ видят переход продавцов, водителей, пекарей, массажистов, почтальонов и представителей других жизненно необходимых профессий на удаленку? или эта инициатива касается только административно- депутатского корпуса?
В КПРФ на это и не смотрят, инициатива от другой партии
магнитные бури потому влияют на человека, потому что часть человека - его аура, его сознание родственны плазме Солнца (одна природа). Во время магнитных возмущений, организм сонастраивается с плазмой. У кого разница большая с природой Солнца, тот тяжело переносит бурю. А кто имеет высокое духовное сознание, тот легко адаптируется солнечной активности. А кто совсем валенок бесчувственный, тот ничего не чувствует, но есть опасность, что просто может сгореть от сильной бури.
Вас из психушки что-ли выпустили ? Надолго ?
"Коммунисты России" напоминают мне малохольных идиотов.
Вот намедни РБК писало: Магнитные бури не опасны для здоровья человека. Что говорит эксперт. Наибольшее влияние они оказывают на спутники и космическую аппаратуру