Метеозависимых россиян предложили освобождать от работы в период магнитных бурь

Для сотрудников без подтверждающих медицинских документов предлагают альтернативу – переход на удаленный формат работы в эти дни

10 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Партия "Коммунисты России" выступила с инициативой освобождать метеозависимых россиян от работы в периоды магнитных бурь с сохранением заработной платы. Соответствующее обращение будет направлено в Министерство труда и Министерство здравоохранения РФ, пишет "Абзац".

Как пояснил председатель партии Сергей Малинкович, право на оплачиваемый выходной должно распространяться на граждан с диагностированными проблемами с артериальным давлением, лиц определенного возраста, а также тех, у кого ранее были зафиксированы случаи потери сознания на рабочем месте во время геомагнитных возмущений.

Для сотрудников без подтверждающих медицинских документов партия предлагает альтернативу – переход на удаленный формат работы в эти дни.

Политик подчеркнул, что магнитные бури становятся все более агрессивными, и единственным способом защиты от их последствий является полный покой. 

Ранее сообщалось, что женщинам в России могут разрешить удаленную работу в критические дни.

Комментарии 10

Гость
Гость

05:36:52 11-11-2025

В РФ есть нормативы ГТО (готов к труду и обороне)
Сдал нормативы- готов к труду и обороне, не сдал- не готов.

  -14 Нравится
Ответить
гость
гость

07:11:40 11-11-2025

Гость (05:36:52 11-11-2025) В РФ есть нормативы ГТО (готов к труду и обороне)Сдал но...
Не умничай о том, что не знаешь. Есть смертельно опасные магнитные бури.

  -8 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:38:13 11-11-2025

гость (07:11:40 11-11-2025) Не умничай о том, что не знаешь. Есть смертельно опасные...
Только если вы робот
Только если вы робот

  -11 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:35:43 11-11-2025

Гость (10:38:13 11-11-2025) Только если вы робот... Точно !

  -9 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:35:10 11-11-2025

гость (07:11:40 11-11-2025) Не умничай о том, что не знаешь. Есть смертельно опасные... Да ты что ?!!?
Спасайся все кто может смертельная опасность магнитных бурь !!!
Ты в каком классе учишься ?

  -8 Нравится
Ответить
Элен без ребят
Элен без ребят

08:55:35 11-11-2025

метеозависимость - мое второе имя с рождения и это натуральный адЪ, вот только как в КПРФ видят переход продавцов, водителей, пекарей, массажистов, почтальонов и представителей других жизненно необходимых профессий на удаленку? или эта инициатива касается только административно- депутатского корпуса?

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:19:00 11-11-2025

Элен без ребят (08:55:35 11-11-2025) метеозависимость - мое второе имя с рождения и это натуральн... В КПРФ на это и не смотрят, инициатива от другой партии

  -4 Нравится
Ответить
гость
гость

11:42:26 11-11-2025

магнитные бури потому влияют на человека, потому что часть человека - его аура, его сознание родственны плазме Солнца (одна природа). Во время магнитных возмущений, организм сонастраивается с плазмой. У кого разница большая с природой Солнца, тот тяжело переносит бурю. А кто имеет высокое духовное сознание, тот легко адаптируется солнечной активности. А кто совсем валенок бесчувственный, тот ничего не чувствует, но есть опасность, что просто может сгореть от сильной бури.

  -6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:37:34 11-11-2025

гость (11:42:26 11-11-2025) магнитные бури потому влияют на человека, потому что часть ч... Вас из психушки что-ли выпустили ? Надолго ?

  7 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:52:12 11-11-2025

"Коммунисты России" напоминают мне малохольных идиотов.
Вот намедни РБК писало: Магнитные бури не опасны для здоровья человека. Что говорит эксперт. Наибольшее влияние они оказывают на спутники и космическую аппаратуру

  6 Нравится
Ответить
