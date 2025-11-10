Метеозависимых россиян предложили освобождать от работы в период магнитных бурь

Для сотрудников без подтверждающих медицинских документов предлагают альтернативу – переход на удаленный формат работы в эти дни

10 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Партия "Коммунисты России" выступила с инициативой освобождать метеозависимых россиян от работы в периоды магнитных бурь с сохранением заработной платы. Соответствующее обращение будет направлено в Министерство труда и Министерство здравоохранения РФ, пишет "Абзац".

Как пояснил председатель партии Сергей Малинкович, право на оплачиваемый выходной должно распространяться на граждан с диагностированными проблемами с артериальным давлением, лиц определенного возраста, а также тех, у кого ранее были зафиксированы случаи потери сознания на рабочем месте во время геомагнитных возмущений.

Для сотрудников без подтверждающих медицинских документов партия предлагает альтернативу – переход на удаленный формат работы в эти дни.

Политик подчеркнул, что магнитные бури становятся все более агрессивными, и единственным способом защиты от их последствий является полный покой.

