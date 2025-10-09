В Красноярске задержали подростка, примкнувшего к украинскому батальону

Несовершеннолетний сам вышел на боевиков и добровольно решил присоединиться к ним

09 октября 2025, 16:05, ИА Амител

Задержание подозреваемого / Фото: СК РФ

В Красноярске сотрудники силовых структур задержали семнадцатилетнего подростка по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в РФ террористической организации "Азов" (организация признана террористической и запрещена в России). Как заявила пресс-служба СК России, юношу также подозревают в передаче персональных данных своего родственника, находящегося в зоне проведения военной спецоперации.

По данным следствия, фигурант вступил в ряды "Азова" в апреле 2024 года. Утверждается, что он установил связь с членом организации посредством интернет-мессенджера и примкнул к ней с целью борьбы "против существующего в Российской Федерации политического строя".

Подозреваемый выразил намерение оказывать поддержку батальону "Азов" и заниматься распространением его символики. Согласно версии следствия, в период с апреля по август 2025 года он передавал представителям формирования сведения о расположении штаба волонтерской организации, оказывающей помощь российским военнослужащим.