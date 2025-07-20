Угроза цунами. Десять землетрясений за полтора часа произошло на Камчатке

МЧС настоятельно рекомендует местным жителям покинуть побережье

20 июля 2025, 15:50, ИА Амител

Землетрясение / Фото: unsplash.com

Десять землетрясений за полтора часа произошло на Камчатке. Как сообщает Telegram-канал Mash, в регионе объявили угрозу цунами, а МЧС настоятельно рекомендует покинуть побережье.

Магнитуда всех землетрясений – от 5,0 до 7,4, очаги залегания – 10–20 км, эпицентры – в 130–166 км от Петропавловска-Камчатского. Ощущались толчки во многих районах региона.

Сейчас на полуострове действует угроза цунами. Ожидается, что волна высотой до 60 см может подойти к берегам Алеутского округа, 40 см – к Усть-Камчатскому округу и 15 см – к Петропавловску-Камчатскому городскому округу.