"Угрожали связями в ГАИ". В Барнауле ищут женщин, устроивших скандал в такси
Пассажирки такси были в состоянии опьянения
02 октября 2025, 13:15, ИА Амител
В Барнауле ищут трех женщин, устроивших скандал в такси в ночь с 1 на 2 октября. Об этом пишет Telegram-канал "В курсе 22".
По словам очевидца, пассажирами были женщины в состоянии опьянения. Они распивали пиво прямо в салоне автомобиля, громко скандалили и игнорировали просьбы водителя покинуть машину. В итоге таксист довез их до отдела полиции.
Однако там ситуация только усугубилась: женщины в присутствии правоохранителя облили салон пивом, оскорбляли и толкали полицейского, отказались предъявить документы и начали угрожать связями в ГАИ. После этого им удалось убежать.
13:25:05 02-10-2025
Бабы в принципе беспредельщики. Именно по той причине, что как правило за свой базар тут же не огребаются. Пьяные бабы вообще атас
13:29:36 02-10-2025
Надо спрашивать с правоохранителей, которые отпустили . Пусть машину за их счет химчистят.
13:45:23 02-10-2025
Вероятно эти женщины работники полиции. Поэтому им позволили убежать.
13:45:46 02-10-2025
После этого им удалось убежать --- ну если пьяные бабы от полиции убегают, они точно зарплату оправдывают
13:47:59 02-10-2025
с баб спрос как с мужика должен быть, или передком пусть отвечают.
этих искать, найти и пусть покажут, что у них там ха связи
13:51:21 02-10-2025
как это "удалось бежать?!" отпустил что-ли ??
13:56:55 02-10-2025
Видимо последствий "онижеждети" нам мало, нам надо вдогонку еще получить "яжежженщина" чтобы на-конец осознать, что исключительность и безнаказанность порождают лишь наглость.
14:09:59 02-10-2025
Этих тёлок на панель. Ну,если возьмут чмошниц.
15:22:06 02-10-2025
На СВО всю троицу.