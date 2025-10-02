"Угрожали связями в ГАИ". В Барнауле ищут женщин, устроивших скандал в такси

Пассажирки такси были в состоянии опьянения

02 октября 2025, 13:15, ИА Амител

В Барнауле ищут трех женщин, устроивших скандал в такси в ночь с 1 на 2 октября. Об этом пишет Telegram-канал "В курсе 22".

По словам очевидца, пассажирами были женщины в состоянии опьянения. Они распивали пиво прямо в салоне автомобиля, громко скандалили и игнорировали просьбы водителя покинуть машину. В итоге таксист довез их до отдела полиции.

Однако там ситуация только усугубилась: женщины в присутствии правоохранителя облили салон пивом, оскорбляли и толкали полицейского, отказались предъявить документы и начали угрожать связями в ГАИ. После этого им удалось убежать.