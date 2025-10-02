НОВОСТИПроисшествия

"Угрожали связями в ГАИ". В Барнауле ищут женщин, устроивших скандал в такси

Пассажирки такси были в состоянии опьянения

02 октября 2025, 13:15, ИА Амител

В Барнауле ищут трех женщин, устроивших скандал в такси в ночь с 1 на 2 октября. Об этом пишет Telegram-канал "В курсе 22".

По словам очевидца, пассажирами были женщины в состоянии опьянения. Они распивали пиво прямо в салоне автомобиля, громко скандалили и игнорировали просьбы водителя покинуть машину. В итоге таксист довез их до отдела полиции.

Однако там ситуация только усугубилась: женщины в присутствии правоохранителя облили салон пивом, оскорбляли и толкали полицейского, отказались предъявить документы и начали угрожать связями в ГАИ. После этого им удалось убежать.

Пьяный мужчина угрожал посетителям бара / Кадр из видео:

"Ты знаешь, кто мой дядя?" В Барнауле посетитель бара угрожал охраннику отправкой на СВО

Высказывания, попавшие на видео, стали поводом для процессуальной проверки
НОВОСТИОбщество

Барнаул скандалы Такси

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

13:25:05 02-10-2025

Бабы в принципе беспредельщики. Именно по той причине, что как правило за свой базар тут же не огребаются. Пьяные бабы вообще атас

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:36 02-10-2025

Надо спрашивать с правоохранителей, которые отпустили . Пусть машину за их счет химчистят.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:23 02-10-2025

Вероятно эти женщины работники полиции. Поэтому им позволили убежать.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:46 02-10-2025

После этого им удалось убежать --- ну если пьяные бабы от полиции убегают, они точно зарплату оправдывают

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:47:59 02-10-2025

с баб спрос как с мужика должен быть, или передком пусть отвечают.
этих искать, найти и пусть покажут, что у них там ха связи

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:21 02-10-2025

как это "удалось бежать?!" отпустил что-ли ??

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:55 02-10-2025

Видимо последствий "онижеждети" нам мало, нам надо вдогонку еще получить "яжежженщина" чтобы на-конец осознать, что исключительность и безнаказанность порождают лишь наглость.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:59 02-10-2025

Этих тёлок на панель. Ну,если возьмут чмошниц.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:06 02-10-2025

На СВО всю троицу.

  10 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров