Украинцам хотят запретить въезд в Россию на 50 лет

Причиной этому становятся связи с ВСУ в их гаджетах

14 июля 2025, 12:10, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru
Самолет / Фото: amic.ru

Гражданам Украины, которых не допустили на территорию РФ, запрещают въезд в страну на срок до 50 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Такие решения выносит пограничная служба в отношении тех, кто не прошел контроль и проверки в московском аэропорту Шереметьево. Сроки варьируются от 20 до 50 лет.

Согласно документам, многих украинцев не пускают в Россию из-за связей с ВСУ, поддержки киевского режима, а также отрицательного отношения к СВО и Российской Федерации, которые выявляют при досмотре их гаджетов. После таких проверок их уведомляют о недопуске в страну и отправляют обратно. После правоохранители выносят решение о запрете въезда в РФ.

Так, одна из гражданок Украины не прошла пограничный контроль из-за ее положительных реакций на публикации с военнослужащими ВСУ в соцсетях, а также интереса в контенте проукраинской направленности. Въезд в Россию ей ограничили на 50 лет.

"После проведения фильтрационно-проверочных мероприятий гражданка Украины через государственную границу РФ не пропущена. <…> В последующем в отношении нее было вынесено решение о неразрешении ей въезда в Российскую Федерацию сроком до 12 июля 2074 года", – говорится в документе.

С октября 2023 года граждане Украины могут попасть в Россию только через аэропорт Шереметьево. Там они проходят тщательную проверку, которая предполагает просмотр и обследование их гаджетов. Большинство из них проходят контроль успешно. Остальные же пытаются обжаловать решения о запрете въезда в судах. При этом они ссылаются на то, что давно живут в России, имеют вид на жительство или недвижимость, а также на российское гражданство своего супруга или супруги. Пока московские суды не удовлетворили ни одной жалобы от украинцев.

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Путин обязал покинуть Россию украинцев, незаконно находящихся в стране

Граждане Украины должны успеть урегулировать свое правовое положение до 10 сентября
Комментарии 13

Avatar Picture
Гость

12:17:04 14-07-2025

Вот так и наших надо не пускать по Турциям, Египтам, Куршавелям. В Горный можно многим ограничить въезд.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:03 14-07-2025

отлично! неадекватов нам не надо

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:32:29 14-07-2025

Гость (12:20:03 14-07-2025) отлично! неадекватов нам не надо... Кого надо пропустят, обласкают. Пример, Монтян, лектор майдана, в открытую ругает Россию, стала по ускоренному российской гражданкой. "Это нога, кого надо нога" С

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Константин

21:44:49 14-07-2025

ВВП (14:32:29 14-07-2025) Кого надо пропустят, обласкают. Пример, Монтян, лектор майда...
Организатора майдана в Сумах тоже нужно гнать в шею !!!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:16 14-07-2025

А если вернуться к заводским настройкам. На гаджете что-то останется?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:34 14-07-2025

Гость (12:32:16 14-07-2025) А если вернуться к заводским настройкам. На гаджете что-то о... Интернет многое умеет хранить)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

13:21:28 14-07-2025

карантин.
отсчет начинать с момента окончания дезинфекции этого клоповника

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:34:48 14-07-2025

А если она будет в составе России, как с переездами?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
2

14:10:38 14-07-2025

Логики не понимаю. Если укра поймали на горячем - почему его просто не пускают? Его надо отлавливать и садить в тюрьму на 30 лет за антироссийскую пропаганду. Почему россиян за лайк сажают - а этих угашенных просто отпускают? Где справедливость? Враг сам пришёл на досмотр, враг сам принёс на себя доказательства - так берите и садите. Не отправляйте их обратно, там они снова гадить будут. Для них въезд должен иметь два варианта - или в страну, или в тюрьму. Выдворить обратно - такого быть не должно.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:30 14-07-2025

2 (14:10:38 14-07-2025) Логики не понимаю. Если укра поймали на горячем - почему его...
здрасьте - приехали... и зачем нам такую нагрузку на бюджет?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:18:40 14-07-2025

И это правильно, у нас тут своих пособников ВСУ хватает....

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:38 14-07-2025

а это, кто живет в России, но поддерживает всу, высылать туда будут?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
холмс

16:59:13 14-07-2025

тоже логики не понимаю
под запрет попадут и те кто партизанит и жизнью ради России рискует сливая координаты штабов всу и складов
оскорблять целый народ недоверием нельзя
а вот если попался с телефоном то должна быть статья УК - 5 лет лесоповала. Или работы на стройках народного хозяйства с кайлом в руках. Те кто этого до сих пор не сделал - саботажники и вероятно сами агенты

  -5 Нравится
Ответить
