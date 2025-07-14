Причиной этому становятся связи с ВСУ в их гаджетах

14 июля 2025, ИА Амител

Гражданам Украины, которых не допустили на территорию РФ, запрещают въезд в страну на срок до 50 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Такие решения выносит пограничная служба в отношении тех, кто не прошел контроль и проверки в московском аэропорту Шереметьево. Сроки варьируются от 20 до 50 лет.

Согласно документам, многих украинцев не пускают в Россию из-за связей с ВСУ, поддержки киевского режима, а также отрицательного отношения к СВО и Российской Федерации, которые выявляют при досмотре их гаджетов. После таких проверок их уведомляют о недопуске в страну и отправляют обратно. После правоохранители выносят решение о запрете въезда в РФ.

Так, одна из гражданок Украины не прошла пограничный контроль из-за ее положительных реакций на публикации с военнослужащими ВСУ в соцсетях, а также интереса в контенте проукраинской направленности. Въезд в Россию ей ограничили на 50 лет.

"После проведения фильтрационно-проверочных мероприятий гражданка Украины через государственную границу РФ не пропущена. <…> В последующем в отношении нее было вынесено решение о неразрешении ей въезда в Российскую Федерацию сроком до 12 июля 2074 года", – говорится в документе.

С октября 2023 года граждане Украины могут попасть в Россию только через аэропорт Шереметьево. Там они проходят тщательную проверку, которая предполагает просмотр и обследование их гаджетов. Большинство из них проходят контроль успешно. Остальные же пытаются обжаловать решения о запрете въезда в судах. При этом они ссылаются на то, что давно живут в России, имеют вид на жительство или недвижимость, а также на российское гражданство своего супруга или супруги. Пока московские суды не удовлетворили ни одной жалобы от украинцев.