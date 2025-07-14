Украинцам хотят запретить въезд в Россию на 50 лет
Причиной этому становятся связи с ВСУ в их гаджетах
14 июля 2025, 12:10, ИА Амител
Гражданам Украины, которых не допустили на территорию РФ, запрещают въезд в страну на срок до 50 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Такие решения выносит пограничная служба в отношении тех, кто не прошел контроль и проверки в московском аэропорту Шереметьево. Сроки варьируются от 20 до 50 лет.
Согласно документам, многих украинцев не пускают в Россию из-за связей с ВСУ, поддержки киевского режима, а также отрицательного отношения к СВО и Российской Федерации, которые выявляют при досмотре их гаджетов. После таких проверок их уведомляют о недопуске в страну и отправляют обратно. После правоохранители выносят решение о запрете въезда в РФ.
Так, одна из гражданок Украины не прошла пограничный контроль из-за ее положительных реакций на публикации с военнослужащими ВСУ в соцсетях, а также интереса в контенте проукраинской направленности. Въезд в Россию ей ограничили на 50 лет.
"После проведения фильтрационно-проверочных мероприятий гражданка Украины через государственную границу РФ не пропущена. <…> В последующем в отношении нее было вынесено решение о неразрешении ей въезда в Российскую Федерацию сроком до 12 июля 2074 года", – говорится в документе.
С октября 2023 года граждане Украины могут попасть в Россию только через аэропорт Шереметьево. Там они проходят тщательную проверку, которая предполагает просмотр и обследование их гаджетов. Большинство из них проходят контроль успешно. Остальные же пытаются обжаловать решения о запрете въезда в судах. При этом они ссылаются на то, что давно живут в России, имеют вид на жительство или недвижимость, а также на российское гражданство своего супруга или супруги. Пока московские суды не удовлетворили ни одной жалобы от украинцев.
12:17:04 14-07-2025
Вот так и наших надо не пускать по Турциям, Египтам, Куршавелям. В Горный можно многим ограничить въезд.
12:20:03 14-07-2025
отлично! неадекватов нам не надо
14:32:29 14-07-2025
Гость (12:20:03 14-07-2025) отлично! неадекватов нам не надо... Кого надо пропустят, обласкают. Пример, Монтян, лектор майдана, в открытую ругает Россию, стала по ускоренному российской гражданкой. "Это нога, кого надо нога" С
21:44:49 14-07-2025
ВВП (14:32:29 14-07-2025) Кого надо пропустят, обласкают. Пример, Монтян, лектор майда...
Организатора майдана в Сумах тоже нужно гнать в шею !!!
12:32:16 14-07-2025
А если вернуться к заводским настройкам. На гаджете что-то останется?
13:06:34 14-07-2025
Гость (12:32:16 14-07-2025) А если вернуться к заводским настройкам. На гаджете что-то о... Интернет многое умеет хранить)
13:21:28 14-07-2025
карантин.
отсчет начинать с момента окончания дезинфекции этого клоповника
13:34:48 14-07-2025
А если она будет в составе России, как с переездами?
14:10:38 14-07-2025
Логики не понимаю. Если укра поймали на горячем - почему его просто не пускают? Его надо отлавливать и садить в тюрьму на 30 лет за антироссийскую пропаганду. Почему россиян за лайк сажают - а этих угашенных просто отпускают? Где справедливость? Враг сам пришёл на досмотр, враг сам принёс на себя доказательства - так берите и садите. Не отправляйте их обратно, там они снова гадить будут. Для них въезд должен иметь два варианта - или в страну, или в тюрьму. Выдворить обратно - такого быть не должно.
15:12:30 14-07-2025
2 (14:10:38 14-07-2025) Логики не понимаю. Если укра поймали на горячем - почему его...
здрасьте - приехали... и зачем нам такую нагрузку на бюджет?
14:18:40 14-07-2025
И это правильно, у нас тут своих пособников ВСУ хватает....
15:53:38 14-07-2025
а это, кто живет в России, но поддерживает всу, высылать туда будут?
16:59:13 14-07-2025
тоже логики не понимаю
под запрет попадут и те кто партизанит и жизнью ради России рискует сливая координаты штабов всу и складов
оскорблять целый народ недоверием нельзя
а вот если попался с телефоном то должна быть статья УК - 5 лет лесоповала. Или работы на стройках народного хозяйства с кайлом в руках. Те кто этого до сих пор не сделал - саботажники и вероятно сами агенты