Пропало электричество: украинские БПЛА атаковали Ростовскую область
Часть жителей города Миллерово осталась без электричества
05 августа 2025, 07:30, ИА Амител
Жители Ростовской области сообщают о серии из пяти взрывов и вспышках в небе над хутором Калинин и городом Шахты. По предварительным данным, по беспилотникам ВСУ срабатывают российские системы ПВО. Об этом пишет Shot.
Кроме того, со слов очевидцев, около десяти взрывов прозвучало над городами Миллерово, Белая Калитва, а также в станице Тацинская Ростовской области. В Миллерово на нескольких улицах пропало электричество.
Как заявили представители компании "Донэнерго", произошло "технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации". Однако информации о том, связаны ли эти события, еще нет.
О пострадавших и разрушениях неизвестно.
Напомним, в ночь на 4 августа серия взрывов прогремела над Воронежской и Волгоградской областями. Со слов жителей Воронежа, вспышки от взрывов в небе видны были в северной части города. Серию из пяти-семи взрывов также услышали жители Михайловки и Фролово в Волгоградской области. Они утверждали, что дроны летели низко.
07:46:11 05-08-2025
Неужели отключение интернета не помогло?
08:20:37 05-08-2025
Гость из будущего (07:46:11 05-08-2025) Неужели отключение интернета не помогло? ... А там видимо его не отключают, судя по новостям
08:31:10 05-08-2025
Гость из будущего (07:46:11 05-08-2025) Неужели отключение интернета не помогло? ... "технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации".
08:49:17 05-08-2025
Пропало электричество --- О! А наши так не могут?
08:51:35 05-08-2025
Отключите интернет и хохлы не будут бомбить.
У нас же выключили и не бомбят
10:14:34 05-08-2025
Гость (08:51:35 05-08-2025) Отключите интернет и хохлы не будут бомбить.У нас же вык...
Идет мужик по улице и изо всех сил руками машет. Подходит к нему прохожий и спрашивает:
— Ты чего руками машешь?
— Не мешай. Крокодилов отгоняю.
— Так здесь нет никаких крокодилов!
— Вот потому и нет!