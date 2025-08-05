Часть жителей города Миллерово осталась без электричества

05 августа 2025, 07:30, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жители Ростовской области сообщают о серии из пяти взрывов и вспышках в небе над хутором Калинин и городом Шахты. По предварительным данным, по беспилотникам ВСУ срабатывают российские системы ПВО. Об этом пишет Shot.

Кроме того, со слов очевидцев, около десяти взрывов прозвучало над городами Миллерово, Белая Калитва, а также в станице Тацинская Ростовской области. В Миллерово на нескольких улицах пропало электричество.

Как заявили представители компании "Донэнерго", произошло "технологическое нарушение в сети смежной сетевой организации". Однако информации о том, связаны ли эти события, еще нет.

О пострадавших и разрушениях неизвестно.

Напомним, в ночь на 4 августа серия взрывов прогремела над Воронежской и Волгоградской областями. Со слов жителей Воронежа, вспышки от взрывов в небе видны были в северной части города. Серию из пяти-семи взрывов также услышали жители Михайловки и Фролово в Волгоградской области. Они утверждали, что дроны летели низко.