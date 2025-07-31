Данных о разрушениях и пострадавших пока нет

31 июля 2025, 07:25, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 31 июля в Волгоградской области раздалось около четырех взрывов. Предварительно, система ПВО срабатывает по украинским беспилотникам типа "Лютый". Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, в небе были видны несколько вспышек. Кроме того, в пригороде Волгограда раздалось около пяти взрывов. О громких звуках также сообщают жители города Котельниково. В работе мобильного интернета наблюдаются перебои.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

В аэропорту Волгограда ввели план "Ковер": воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Кроме того, об одном уничтоженном БПЛА сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.