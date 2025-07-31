НОВОСТИПроисшествия

Украинские БПЛА атаковали Волгоградскую и Воронежскую области

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет

31 июля 2025, 07:25, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
В ночь на 31 июля в Волгоградской области раздалось около четырех взрывов. Предварительно, система ПВО срабатывает по украинским беспилотникам типа "Лютый". Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, в небе были видны несколько вспышек. Кроме того, в пригороде Волгограда раздалось около пяти взрывов. О громких звуках также сообщают жители города Котельниково. В работе мобильного интернета наблюдаются перебои.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

В аэропорту Волгограда ввели план "Ковер": воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Кроме того, об одном уничтоженном БПЛА сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Беспилотник ВСУ уничтожили над Ленинградской областью

Жителей региона предупредили о возможных ограничениях в работе мобильного интернета
Комментарии 4

Гость
Гость

08:15:42 31-07-2025

Стабильность к которой мы пришли.
Такие новости уже даже эмоций у людей не вызывают.

  12 Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:32:03 31-07-2025

Гость (08:15:42 31-07-2025) Стабильность к которой мы пришли.Такие новости уже даже ... И эмоции вызывают, и мысли и слова. Просто их описывать запрещено.

  12 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:33:28 31-07-2025

- "По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате атаки нет." ---------------- Стандартное вранье чинуш этого ранга.

  7 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:42:16 31-07-2025

Уже через 9 дней все закончится. Интересно почему Байден не мог так сделать

  -8 Нравится
Ответить
