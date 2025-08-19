В результате налета загорелась больница и нефтеперерабатывающий завод

19 августа 2025, 08:43, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В ночь на 19 августа жители Волгоградской области услышали более 15 взрывов и увидели вспышки в небе. По предварительным данным, российские силы ПВО сбили несколько украинских дронов. Об этом сообщает Baza.

Обломки дрона ВСУ упали на юге Волгограда. В результате пожары вспыхнули на территории больницы и нефтеперерабатывающего завода.

Как отметил губернатор региона Андрей Бочаров, пострадавших в результате возгораний, по предварительной информации, нет.

«В результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет. Пациентам медучреждения продолжается оказание плановой помощи в условиях других отделений», – прокомментировал ситуацию глава Волгоградской области.

По данным Росавиации, в аэропорту Волгограда на фоне атаки вводили временные ограничения: воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы.