ФСБ сорвала попытку атаки украинского БПЛА на Смоленскую АЭС

Дрон ликвидировали с помощью средств радиоэлектронной борьбы

17 августа 2025, 20:25, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Смоленскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Беспилотник, а именно "Спис" украинского производства, ликвидировали с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Таким образом, ФСБ удалось пресечь террористическую атаку на объект атомной энергетики.

Напомним, что Смоленская АЭС находится в 3 км от города Десногорска, на правом берегу Десногорского водохранилища. На станции эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000.

Смоленскую АЭС пытались атаковать и ранее. В январе 2025 года система ПВО сбила беспилотник, который направлялся к станции.