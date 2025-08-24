Украинские мошенники используют нейросети для шантажа и вымогательства у россиян

Преступники шантажировали 16-летнюю девочку

24 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Журналисты издания Shot зафиксировали новый опасный тренд: преступники, предположительно с Украины, применяют искусственный интеллект для масштабного шантажа и вымогательства. В одном из случаев жертвой стала 16-летняя москвичка, которая перешла по неизвестной ссылке, после чего получила сообщения от анонимного аккаунта в Telegram.

Злоумышленники, используя ломаный русский язык с вкраплениями украинских слов, утверждали, что получили доступ к ее геоданным и интимным фотографиям. Под угрозой публикации компрометирующих материалов они требовали от девушки новых откровенных фото и видео с любым мужчиной. Несовершеннолетняя отправила часть запрошенного, но вовремя обратилась к взрослым и поняла, что стала жертвой мошенников.

Анализ переписки через ChatGPT подтвердил, что практически все сообщения были сгенерированы нейросетью – ответы носили шаблонный характер, а язык изобиловал неестественными формулировками.

Рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не общаться с анонимами и сразу блокировать таких собеседников.