Украинские мошенники используют нейросети для шантажа и вымогательства у россиян
Преступники шантажировали 16-летнюю девочку
24 августа 2025, 15:00, ИА Амител
Журналисты издания Shot зафиксировали новый опасный тренд: преступники, предположительно с Украины, применяют искусственный интеллект для масштабного шантажа и вымогательства. В одном из случаев жертвой стала 16-летняя москвичка, которая перешла по неизвестной ссылке, после чего получила сообщения от анонимного аккаунта в Telegram.
Злоумышленники, используя ломаный русский язык с вкраплениями украинских слов, утверждали, что получили доступ к ее геоданным и интимным фотографиям. Под угрозой публикации компрометирующих материалов они требовали от девушки новых откровенных фото и видео с любым мужчиной. Несовершеннолетняя отправила часть запрошенного, но вовремя обратилась к взрослым и поняла, что стала жертвой мошенников.
Анализ переписки через ChatGPT подтвердил, что практически все сообщения были сгенерированы нейросетью – ответы носили шаблонный характер, а язык изобиловал неестественными формулировками.
Рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не общаться с анонимами и сразу блокировать таких собеседников.
15:06:25 24-08-2025
преступники, предположительно с Украины, применяют искусственный интеллект для масштабного шантажа и вымогательства.
Ждём инициативы от любимых депутатов запретить нейросети в стране. Вообще пора писать письма друг другу гусиным пиром))))
19:24:24 24-08-2025
На нейросеть не похоже, глупая какая то, вред человеку приносит (нелицензированная видимо..).
07:12:49 25-08-2025
Мошенники используют только полное отсутствие мозгов у жертв.