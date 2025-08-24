НОВОСТИПроисшествия

Украинские мошенники используют нейросети для шантажа и вымогательства у россиян

Преступники шантажировали 16-летнюю девочку

24 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Журналисты издания Shot зафиксировали новый опасный тренд: преступники, предположительно с Украины, применяют искусственный интеллект для масштабного шантажа и вымогательства. В одном из случаев жертвой стала 16-летняя москвичка, которая перешла по неизвестной ссылке, после чего получила сообщения от анонимного аккаунта в Telegram.

Злоумышленники, используя ломаный русский язык с вкраплениями украинских слов, утверждали, что получили доступ к ее геоданным и интимным фотографиям. Под угрозой публикации компрометирующих материалов они требовали от девушки новых откровенных фото и видео с любым мужчиной. Несовершеннолетняя отправила часть запрошенного, но вовремя обратилась к взрослым и поняла, что стала жертвой мошенников.

Анализ переписки через ChatGPT подтвердил, что практически все сообщения были сгенерированы нейросетью – ответы носили шаблонный характер, а язык изобиловал неестественными формулировками. 

Рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, не общаться с анонимами и сразу блокировать таких собеседников. 

нейросети Мошенники

Комментарии 3

Avatar Picture
ВВП

15:06:25 24-08-2025

преступники, предположительно с Украины, применяют искусственный интеллект для масштабного шантажа и вымогательства.

Ждём инициативы от любимых депутатов запретить нейросети в стране. Вообще пора писать письма друг другу гусиным пиром))))

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

19:24:24 24-08-2025

На нейросеть не похоже, глупая какая то, вред человеку приносит (нелицензированная видимо..).

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:12:49 25-08-2025

Мошенники используют только полное отсутствие мозгов у жертв.

  0 Нравится
Ответить
