Укравший 500 млн долларов криптомошенник Роман Новак и его жена найдены убитыми в ОАЭ

К похищению и убийству причастны граждане России

07 ноября 2025, 14:45, ИА Амител

Фото: Baza

В Объединенных Арабских Эмиратах убиты криптомошенник Роман Новак и его супруга. Их тела нашли спустя месяц после исчезновения, сообщает "База".

По данным издания, супруги пропали в начале октября – они перестали отвечать на звонки, а последний сигнал с их телефонов был зафиксирован 4 октября в Кейптауне (ЮАР). Позже выяснилось, что Новака и его жену похитили вымогатели. Когда стало ясно, что за них не заплатят выкуп, преступники расправились с заложниками.

К похищению и убийству, по предварительным данным, причастны граждане России. Их задержали, и в ближайшее время они будут экстрадированы в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.

Роман Новак ранее неоднократно фигурировал в делах о мошенничестве. Его обвиняли в хищении более 500 миллионов долларов, которые он якобы привлекал у инвесторов для развития бизнеса. Новак представлялся членом совета директоров Telegram и "заместителем" вице-президента компании Ильи Перекопского. У погибших остались несовершеннолетние дети.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пытались похитить Андрея Мостового, игрока футбольного клуба "Зенит". Злоумышленники намеревались потребовать за спортсмена выкуп, достигающий нескольких миллионов рублей.