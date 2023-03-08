Улюкаев рассказал, как после тюрьмы "кайфует от жизни простого человека"

Бывший министр сейчас старается проводить больше времени с родными

08 марта 2023, 09:01, ИА Амител

Алексей Улюкаев / Фото: кадр из видео Naidi Mamonta

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев сравнил свою жизнь до тюрьмы и после освобождения, сообщает РИА Новости.

"Я был то каким-то немножко отстранённым от жизни, то большим начальником, то зэком. А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле. Ходить по улицам, вести себя как все остальные", – рассказал Улюкаев в интервью YouTube-каналу Naidi mamonta.

Также он подчеркнул, что теперь старается проводить больше времени с родными.

Напомним, в 2017 году Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за получение взятки. Экс-министр заявил, что стал жертвой провокации. В апреле 2022 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Кстати, в 2019 году Улюкаев, находясь в колонии, в стихах рассказал о жизни "до и после срока".