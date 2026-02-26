Умер актер Владимир Довжик, известный по сериалам "Бригада" и "Интерны"

Он служил в театре "Человек" с 1998 года и сыграл более ста ролей в кино

26 февраля 2026, 15:42, ИА Амител

Владимир Довжик / Фото: Кадр из сериала "Склифосовский"

На 58-м году жизни скончался актер Владимир Довжик. О смерти артиста сообщил театр "Человек", в котором он служил с 1998 года.

Довжик известен зрителям по ролям в популярных сериалах: "Интерны", "Склифосовский", "Бригада", "Мосгаз. Дело № 11: Розыгрыш", "Мамочки". Он также снялся в фильме "Людмила Гурченко" (2015), где сыграл кинорежиссера Яна Фрида, и в картине Станислава Говорухина "Конец прекрасной эпохи".

«Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер Владимир Довжик внес большой вклад в развитие нашего театра», — сказано в сообщении.

Всего в фильмографии артиста более сотни работ. В театре "Человек" Довжик выступал не только как актер, но и как режиссер детских спектаклей "Приключения бегемотика Бантика" и "Про Машу".

Владимир Довжик родился в мае 1968 года, окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Дата и место похорон пока не сообщаются.