Чем запомнился актер Иван Краско и от чего он умер?

Народный артист России скончался в Санкт-Петербурге на 95-м году жизни

09 августа 2025, 17:30, ИА Амител

Иван Краско / Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

9 августа в возрасте 94 лет умер народный артист России, актер Иван Краско. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в своем Telegram-канале. За свою жизнь артист снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, в числе которых "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Сын полка", "Тарас Бульба", "Мастер и Маргарита" и многие другие.

О том, чем запомнился Иван Краско, и от чего он умер, – в материале amic.ru.

Вместо подмостков – капитанский мостик

Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. Родители будущего артиста умерли рано, и за его воспитание взялась бабушка.

Детство Краско было тяжелым: на его судьбу выпали ужасы войны и полуголодное послевоенное время. Эти события существенно повлияли на мировоззрение мальчика. Изначально он не думал о профессии актера, а грезил о капитанском мостике и карьере военного моряка. И в 1953 году, после окончания военно-морского училища, Краско начал карьеру как офицер-артиллерист.

Однако затем будущий артист радикально сменил путь и получил высшее образование в Ленинградском театральном институте.

Кадр из фильма "Принц и нищий" (1972)

Роли в кино и театре

В 1961 году, окончив учебу, Иван Краско поступил на службу в Большой драматический театр под руководством Георгия Товстоногова. А через четыре года перешел в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, в котором прослужил 60 лет. Его лучшими работами на театральных подмостках стали роли в постановках "Принц и нищий", "Утоли моя печали", "Тише, афиняне!", "Доходное место", "Эрос" и "Костюмер". За успехи на сцене Краско удостоили "Золотой маски".

Первую известность в кино артист приобрел в 1974 году благодаря роли майора Григорьева в телесериале "Сержант милиции". После его начали приглашать в другие картины. За свою жизнь Краско сыграл роли более чем в 200 фильмах и сериалах. Самые известные с его участием: "Эскадрон гусар летучих", "Сын полка", "Господин оформитель", "Принц и нищий", "Убойная сила" и "Тарас Бульба".

Кадр из фильма "Сержант милиции" (1974)

От чего умер Иван Краско?

Неделю назад Краско госпитализировали в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии. Об этом сообщал ТАСС его концертный директор Вячеслав Смородинов.

По данным Shot, у актера была опухоль в районе желудка. Также, по информации Telegram-канала, в июне он жаловался на здоровье и даже отказывался от еды.

Дату и место прощания с народным артистом сообщат позднее.