Пострадала женщина. Холодильник стал причиной пожара в барнаульской многоэтажке

Горожанку госпитализировали с признаками отравления дымом

17 ноября 2025, 11:15, ИА Амител

Пожарные. Пожар. МЧС / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле утром 16 ноября загорелась квартира в доме на улице Попова. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в холодильнике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, в подъезде было слабое задымление, очаг возгорания находился внутри одной из квартир. Пожар удалось ликвидировать на площади около четырех квадратных метров.

В тушении участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники. Пострадала женщина – ее госпитализировали с признаками отравления дымом. МЧС уточняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Барнауле на улице Новосибирской произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома. После локализации возгорания в квартире было обнаружено тело погибшего мужчины.