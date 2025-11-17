Пострадала женщина. Холодильник стал причиной пожара в барнаульской многоэтажке
Горожанку госпитализировали с признаками отравления дымом
17 ноября 2025, 11:15, ИА Амител
В Барнауле утром 16 ноября загорелась квартира в доме на улице Попова. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание в холодильнике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Когда первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова, в подъезде было слабое задымление, очаг возгорания находился внутри одной из квартир. Пожар удалось ликвидировать на площади около четырех квадратных метров.
В тушении участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники. Пострадала женщина – ее госпитализировали с признаками отравления дымом. МЧС уточняет обстоятельства произошедшего.
Ранее в Барнауле на улице Новосибирской произошел пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома. После локализации возгорания в квартире было обнаружено тело погибшего мужчины.
12:14:14 17-11-2025
замыкание в холодильнике ---- некоторые холодильники уже 30 лет круглосуточно работают. Как включили 30 лет назад, с тех пор не выключали. Только иногда для разморозки. Защита наверное в них должна быть
13:36:11 17-11-2025
Гость (12:14:14 17-11-2025) замыкание в холодильнике ---- некоторые холодильники уже 30 ... Защита в щитке на автоматах..
12:31:24 17-11-2025
горят новые