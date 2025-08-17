Университет, гостиница и несколько жилых домов в центре Барнаула остались без воды

Специалисты планируют устранить аварию на улице Димитрова

17 августа 2025, 13:21, ИА Амител

Повреждение водопровода диаметром 200 мм произошло возле здания на улице Димитрова, 66. Как сообщает "Росводоканал Барнаул" в Telegram-канале, специалисты планируют устранить аварию к 20:30.

На время ремонта холодной воды нет по следующим адресам:

ул. Димитрова, 77, 79, 81, 83, 85а;

пр. Социалистический, 76б;

ул. Папанинцев, 96а (СДЮСШОР "Обь");

пр. Ленина, 57 (гостиница);

ул. Димитрова, 66 (АлтГУ).

Подвоз воды организовали возле здания на улице Димитрова, 66. Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подвоз воды можно с помощью обращения в контакт-центр по телефонам: 500-101 и 202-200.