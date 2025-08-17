Университет, гостиница и несколько жилых домов в центре Барнаула остались без воды
Специалисты планируют устранить аварию на улице Димитрова
17 августа 2025, 13:21, ИА Амител
Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
Повреждение водопровода диаметром 200 мм произошло возле здания на улице Димитрова, 66. Как сообщает "Росводоканал Барнаул" в Telegram-канале, специалисты планируют устранить аварию к 20:30.
На время ремонта холодной воды нет по следующим адресам:
- ул. Димитрова, 77, 79, 81, 83, 85а;
- пр. Социалистический, 76б;
- ул. Папанинцев, 96а (СДЮСШОР "Обь");
- пр. Ленина, 57 (гостиница);
- ул. Димитрова, 66 (АлтГУ).
Подвоз воды организовали возле здания на улице Димитрова, 66. Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подвоз воды можно с помощью обращения в контакт-центр по телефонам: 500-101 и 202-200.
И такая дребедень каждый день! Прорыв за прорывом, порыв за порывом!