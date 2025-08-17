НОВОСТИПроисшествия

Университет, гостиница и несколько жилых домов в центре Барнаула остались без воды

Специалисты планируют устранить аварию на улице Димитрова

17 августа 2025, 13:21, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru
Повреждение водопровода диаметром 200 мм произошло возле здания на улице Димитрова, 66. Как сообщает "Росводоканал Барнаул" в Telegram-канале, специалисты планируют устранить аварию к 20:30. 

На время ремонта холодной воды нет по следующим адресам: 

  • ул. Димитрова, 77, 79, 81, 83, 85а;
  • пр. Социалистический, 76б;
  • ул. Папанинцев, 96а (СДЮСШОР "Обь");
  • пр. Ленина, 57 (гостиница);
  • ул. Димитрова, 66 (АлтГУ).

Подвоз воды организовали возле здания на улице Димитрова, 66. Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подвоз воды можно с помощью обращения в контакт-центр по телефонам: 500-101 и 202-200.

Барнаул коммунальная авария

