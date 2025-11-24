Ушел из жизни звезда фильмов ужасов Удо Кир

Немецкий актер, известный по ролям в "Блейде" и "Хэллоуин 2007", скончался в 81 год

24 ноября 2025, 14:45, ИА Амител

Актер Удо Кир / Jordan Strauss / ТАСС

Немецкий актер Удо Кир, звезда фильмов ужасов и культовый исполнитель ролей в голливудских проектах, скончался в возрасте 81 года, сообщает DiscussingFilm.

За свою карьеру Кир снялся более чем в 200 фильмах, включая такие известные работы, как "Блейд", "Дракула 3000", "Конец света" и "Хэллоуин 2007". Даже в последние годы жизни он продолжал активно трудиться – его последней работой стало исполнение главной роли в фильме "Секретный агент" 2025 года.

Съемки хоррор-игры OD, где Кир должен был сыграть главную роль, перенесены на 2026 год. Причина смерти актера не уточняется.