Утонувшего в реке Бия мальчика пытался спасти его друг

Ребенок утонул на необорудованном пляже в Бийске, пытаясь научиться плавать с друзьями

30 июля 2025, 15:10, ИА Амител

Место происшествия / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

По предварительным данным, мальчик не умел плавать, но вместе с двумя друзьями вошел в воду после их уговоров, сообщает "КП-Барнаул". Свидетели рассказывают, что в какой-то момент двое детей начали тонуть.

Один из друзей попытался помочь — ему удалось спасти одного, но второго вытащить не получилось. Взрослых в этот момент рядом не было. Тело погибшего достали спасатели.

«Я видела, как его друг стоял рядом и плакал», - сообщила очевидец.

Очевидцы отмечают, что место, где произошло ЧП, хотя и не является официальным пляжем, пользуется популярностью у горожан из-за удобного спуска к воде. Запрещающих знаков там нет.

Мать мальчика, узнав о случившемся, почувствовала себя плохо, ей потребовалась помощь медиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе почему дети остались без присмотра и кто отвечает за отсутствие предупреждающих табличек на опасном участке берега.

Ранее сообщалось, что мужчина пытался спасти девушку в реке Бия и сам утонул.