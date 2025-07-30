Утонувшего в реке Бия мальчика пытался спасти его друг
Ребенок утонул на необорудованном пляже в Бийске, пытаясь научиться плавать с друзьями
30 июля 2025, 15:10, ИА Амител
По предварительным данным, мальчик не умел плавать, но вместе с двумя друзьями вошел в воду после их уговоров, сообщает "КП-Барнаул". Свидетели рассказывают, что в какой-то момент двое детей начали тонуть.
Один из друзей попытался помочь — ему удалось спасти одного, но второго вытащить не получилось. Взрослых в этот момент рядом не было. Тело погибшего достали спасатели.
«Я видела, как его друг стоял рядом и плакал», - сообщила очевидец.
Очевидцы отмечают, что место, где произошло ЧП, хотя и не является официальным пляжем, пользуется популярностью у горожан из-за удобного спуска к воде. Запрещающих знаков там нет.
Мать мальчика, узнав о случившемся, почувствовала себя плохо, ей потребовалась помощь медиков. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, в том числе почему дети остались без присмотра и кто отвечает за отсутствие предупреждающих табличек на опасном участке берега.
