Утренний снегопад парализовал движение на дорогах Новосибирска

После снегопадов на дорогах образовался гололед

09 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Перевернувшийся мусоровоз / Фото: "Прецедент Новосибирск"

Сильный снегопад осложнил движение транспорта в Новосибирске. Осадки начались в утренние часы и привели к образованию снежной каши на проезжей части. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев, пишет Telegram-канал "Московский комсомолец".

По данным властей, после первых снегопадов на дорогах образовался гололед, что вызвало рост числа дорожно-транспортных происшествий и образование многокилометровых пробок. В социальных сетях публикуются кадры с места событий, на которых зафиксированы столкновения автомобилей, съезд машины в сугроб и переворот грузовика.

Городские службы призывают водителей соблюдать предельную осторожность за рулем, а пешеходам рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой и внимательно передвигаться по улицам.