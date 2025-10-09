НОВОСТИОбщество

Утренний снегопад парализовал движение на дорогах Новосибирска

После снегопадов на дорогах образовался гололед

09 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Перевернувшийся мусоровоз / Фото: "Прецедент Новосибирск"
Перевернувшийся мусоровоз / Фото: "Прецедент Новосибирск"

Сильный снегопад осложнил движение транспорта в Новосибирске. Осадки начались в утренние часы и привели к образованию снежной каши на проезжей части. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев, пишет Telegram-канал "Московский комсомолец".

По данным властей, после первых снегопадов на дорогах образовался гололед, что вызвало рост числа дорожно-транспортных происшествий и образование многокилометровых пробок. В социальных сетях публикуются кадры с места событий, на которых зафиксированы столкновения автомобилей, съезд машины в сугроб и переворот грузовика.

Городские службы призывают водителей соблюдать предельную осторожность за рулем, а пешеходам рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой и внимательно передвигаться по улицам.

Снегопад в Барнауле в начале октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Не унимается. Сколько еще дней снег будет идти на Алтае и растает ли он

Скоро погода преподнесет нам несколько хоть и холодных, но солнечных дней без всяких осадков
НОВОСТИОбщество

ДТП Новосибирская область Погода Дороги

Комментарии 0

Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров