"Уже бегают мыши". В Барнауле "пару месяцев не вывозят мусор" с улицы Сергея Ускова

Мусорные контейнеры около двух месяцев назад перенесли на сторону улицы

10 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Гора мусора на улице С. Ускова / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жители Барнаула пожаловались на свалку, образовавшуюся у дома № 23 на улице С. Ускова. По словам местной жительницы, мусорные контейнеры несколько месяцев назад перенесли на сторону улицы, после чего отходы перестали вывозить. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

«Эта свалка растет каждый день, ветер раздувает мусор на дорогу, и там уже бегают мыши. Кто должен убрать это безобразие?» – рассказала женщина в Telegram-канале.

Местные жители надеются, что управляющая компания или городские службы оперативно решат проблему и возобновят регулярный вывоз отходов.

Ранее жители Рубцовска пожаловались на завалы мусора, которые несколько недель не вывозятся с контейнерных площадок. По словам горожан, отходы накапливаются рядом с домами и даже возле школы-интерната, из-за чего по дворам расползаются крысы, а в воздухе стоит невыносимое зловоние.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:38:23 10-11-2025

Так это же новостройки

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:52:19 11-11-2025

Гость (14:38:23 10-11-2025) Так это же новостройки... Этим "новостройкам" больше десяти лет уже

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:01 10-11-2025

Ну раз мусор невывозят и все о этом знают - зачем местные жители всё тащат и тащат свежий мусор туда? Пусть прекратят высыпать туда мусор - и мышей не будет.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:26 10-11-2025

Гость (14:47:01 10-11-2025) Ну раз мусор невывозят и все о этом знают - зачем местные жи... Мусор куда предлагаете девать?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:18:24 10-11-2025

А первому дурачку в квартиру относят пусть.

  -3 Нравится
Ответить
