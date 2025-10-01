"Вместо птиц крысы на деревьях". В одном из дворов Барнаула образовалась стихийная свалка

Горожане просят обратить внимание на проблему и навести порядок во дворе

01 октября 2025, 13:15, ИА Амител

Стихийная свалка и крысы / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на стихийную свалку возле дома № 24 по улице Новоугольной. По ее словам, мусор здесь не убирают уже несколько месяцев, и территория постепенно превращается в полноценную свалку. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".

Ситуацию усугубляют проезжающие мимо автомобилисты – увидев кучу отходов, они тоже начинают выбрасывать сюда мусор. В результате рядом с домом образовалась антисанитарная зона.