"Вместо птиц крысы на деревьях". В одном из дворов Барнаула образовалась стихийная свалка
Горожане просят обратить внимание на проблему и навести порядок во дворе
01 октября 2025, 13:15, ИА Амител
Стихийная свалка и крысы / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жительница Барнаула пожаловалась на стихийную свалку возле дома № 24 по улице Новоугольной. По ее словам, мусор здесь не убирают уже несколько месяцев, и территория постепенно превращается в полноценную свалку. Об этом сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул".
Ситуацию усугубляют проезжающие мимо автомобилисты – увидев кучу отходов, они тоже начинают выбрасывать сюда мусор. В результате рядом с домом образовалась антисанитарная зона.
«А на деревьях вместо птиц теперь сидят крысы», – отметила горожанка.
