Уже делают "метро". В Барнауле начали воплощать проект туристского кода

Фотозону устанавливают перед Нагорным парком

17 июля 2025, 13:40, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле началась реализация мероприятий проекта туристского кода, сообщили в телеграм-канале городской администрации.

В его рамках стартовали работы по созданию фотозоны "Метро" в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк.

Также проводятся работы по монтажу информационных стел и стендов на территории исторического центра. Кроме того, до конца года на улице Льва Толстого появятся световой потолок, зоны отдыха и указатели в историческом стиле, на набережной – новые арт-объекты и интерактивные стенды, на Мало-Тобольской обновят лавочки и урны, а у подножия Нагорного парка установят световое панно. Также по всему туристскому центру разместят арт-объекты с аудиогидом о писателях, в честь которых названы улицы.

Туристский код – это отдельное пространство Барнаула с интересными и привлекательными для туристов местами, объединенными единой системой навигации, вывесками, архитектурной подсветкой. Задачей туристского кода ставят создание комфортных пешеходных туристских маршрутов.

Накануне стало известно, что новогодний городок хотят перенести на площадь Свободы. Мэр Вячеслав Франк поручил разработать концепцию оформления и наполнения территории, а также подготовить схему движения транспорта на период организации городка и проработать праздничную программу.