Уже делают "метро". В Барнауле начали воплощать проект туристского кода

17 июля 2025, 13:40, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org
Фото: администрация Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле началась реализация мероприятий проекта туристского кода, сообщили в телеграм-канале городской администрации.

В его рамках стартовали работы по созданию фотозоны "Метро" в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк.

Также проводятся работы по монтажу информационных стел и стендов на территории исторического центра. Кроме того, до конца года на улице Льва Толстого появятся световой потолок, зоны отдыха и указатели в историческом стиле, на набережной – новые арт-объекты и интерактивные стенды, на Мало-Тобольской обновят лавочки и урны, а у подножия Нагорного парка установят световое панно. Также по всему туристскому центру разместят арт-объекты с аудиогидом о писателях, в честь которых названы улицы.

Туристский код – это отдельное пространство Барнаула с интересными и привлекательными для туристов местами, объединенными единой системой навигации, вывесками, архитектурной подсветкой. Задачей туристского кода ставят создание комфортных пешеходных туристских маршрутов.

Накануне стало известно, что новогодний городок хотят перенести на площадь Свободы. Мэр Вячеслав Франк поручил разработать концепцию оформления и наполнения территории, а также подготовить схему движения транспорта на период организации городка и проработать праздничную программу.

Комментарии 43

Avatar Picture
Ева

13:49:05 17-07-2025

Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что бы отлично разгрузить город. Только представьте с Докучаево до Цума за 10 минут .....

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:44 17-07-2025

Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... От аэропорта до речного за 30 минут?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

14:58:24 17-07-2025

Гость (13:55:44 17-07-2025) От аэропорта до речного за 30 минут? ... 15

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:17:56 17-07-2025

Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... Нас и на Попова неплохо кормят. Зачем нам ЦУМ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:02:57 17-07-2025

Гость (14:17:56 17-07-2025) Нас и на Попова неплохо кормят. Зачем нам ЦУМ?... вы просто лучший!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:12 17-07-2025

Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... Какое метро в городе на 600 000 жителей с общественным транспортом в виде проржавевших повозок а-ля Хёндэ Каунти? Вы совсем оторваны от реальности?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:10:51 17-07-2025

Гость (14:23:12 17-07-2025) Какое метро в городе на 600 000 жителей с общественным транс... патамушта мы (я) этого достойны!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ева

15:30:43 17-07-2025

Гость (14:23:12 17-07-2025) Какое метро в городе на 600 000 жителей с общественным транс... Это мечта , естественно при 600000 человек оно нам и не светит , хотя чтобы разгрузить город это было бы идеально.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:32:52 17-07-2025

Ева (15:30:43 17-07-2025) Это мечта , естественно при 600000 человек оно нам и не свет... А вы все сделали, чтобы Барнаул стал миллионником?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:27 18-07-2025

Гость (14:23:12 17-07-2025) Какое метро в городе на 600 000 жителей с общественным транс...
Про 1 млн это советская норма. В мире есть много городов с метро, где нет миллиона жителей. В некоторых и 300 тысяч нет. Но есть полноценные метро, прям под землёй.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:34 19-07-2025

Гость (11:08:27 18-07-2025) Про 1 млн это советская норма. В мире есть много городов... Пример приведёте? Иначе тро-ло-ло.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

14:25:16 17-07-2025

Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... не стоит обобщать. я знаю, как живется в старых домах, под которыми проходит метро (Мск, Н-ск), потому мне оно даром не надо. кстати, а почему вы барнаульцев называете с заглавной буквы?

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:51 17-07-2025

Элен без ребят (14:25:16 17-07-2025) не стоит обобщать. я знаю, как живется в старых домах, под ... Потому что ))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:21:33 17-07-2025

Гость (15:31:51 17-07-2025) Потому что ))... уважаете значит... давно в городе?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:42:32 17-07-2025

Элен без ребят (14:25:16 17-07-2025) не стоит обобщать. я знаю, как живется в старых домах, под ...
и как живется? привидения? мне очень интересно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:18:43 17-07-2025

Гость (15:42:32 17-07-2025) и как живется? привидения? мне очень интересно... /фэйспалм/
дома гудят и трясутся от каждого проезжающего поезда.
деточка, вам сколько годиков? приведения блин...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:33 17-07-2025

Элен без ребят (16:18:43 17-07-2025) /фэйспалм/дома гудят и трясутся от каждого проезжающего ... И трамвая

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

19:53:02 17-07-2025

Гость (18:35:33 17-07-2025) И трамвая... даже не сравнивайте

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:32:32 17-07-2025

Элен без ребят (16:18:43 17-07-2025) /фэйспалм/дома гудят и трясутся от каждого проезжающего ... Бред.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:34:05 17-07-2025

Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... Вам стоимость проезда в маршрутке кажется запредельной, что вы будете говорить, когда вам ценник за 10 минут в метро вывалят!..
🤣

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:31 17-07-2025

Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... Барнаульский метрополитен работает уже не помню сколько лет. Следил за его развитием постоянно, пока создатели не забросили проект.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:49:03 17-07-2025

Гость (14:35:31 17-07-2025) Барнаульский метрополитен работает уже не помню сколько лет.... Какой барнаульский метроолитен? Ну что вы ересь то несете? Это не смешная шутка, это провинциальный комплекс, этого стыдиться надо.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:43 17-07-2025

НекроПолитен от ЦУМа до Черницкого

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:32:17 17-07-2025

Зря. Введут там ночью приезжим туристам заблуждение...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:45 17-07-2025

Кхм... (14:32:17 17-07-2025) Зря. Введут там ночью приезжим туристам заблуждение...... И тьфу на них.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:16 17-07-2025

Кхм... (14:32:17 17-07-2025) Зря. Введут там ночью приезжим туристам заблуждение......
Проблемы тупых людей не должны волновать остальных. Может нам ещё больше не говорить "на горе", чтобы мифические туристы, не дай бог, не пытались найти реальную гору посреди города?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:13 17-07-2025

Пранк городского масштаба

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

14:53:23 17-07-2025

Всё носятся со своим тур кластером как с писаной торбой.Кто сюда поедет и зачем?Чтоб понюхать говна с очистных сооружений,когда ветер поворачивает с Восточного?Да ,наверно,это будет прямо визитной карточкой такого туркластера.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:17 17-07-2025

Повсекакий (14:53:23 17-07-2025) Всё носятся со своим тур кластером как с писаной торбой.Кто ... Ну вы за всех-то не говорите. Кому и "понюхать" будет местной экзотикой.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

13:13:54 18-07-2025

Гость (15:29:17 17-07-2025) Ну вы за всех-то не говорите. Кому и "понюхать" будет местно... По моему ,как бы вы один такой не оказался ,почитатель пикантного амбре.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:42 17-07-2025

Опять измыляются над бедным барнаульцами. Несмешная шутка, учитывая плачевно состояние общественного транспорта в городе.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:04 17-07-2025

Проще даже не метро, а что-то типа монорельса.
Пустить на высоте 5 метров на сваях над проспектами, чтобы тоннели не копать.
Правда, надо что-то думать с остановками, как людей наверх помещать, особенно маломобильных.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:27:16 17-07-2025

Гость (14:56:04 17-07-2025) Проще даже не метро, а что-то типа монорельса.Пустить на... Правда, надо что-то думать с остановками, как людей наверх помещать, особенно маломобильных. --- А что думать, как вниз (в метро) помещают, так и тут, только наверх)

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:32:16 17-07-2025

Гость (14:56:04 17-07-2025) Проще даже не метро, а что-то типа монорельса.Пустить на... предлагаю малой катапультой.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:36 17-07-2025

маломобильные из дома то не могут выйти - инфраструктуры для них нет и не будет никогда, какой монорельс...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:02:54 17-07-2025

Официально 600 живу т, а с приезжими 1 млн.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
5

15:08:07 17-07-2025

Так старые ветки метро откройте и дурью не майтесь с этими фотозонами, и люди благодарны будут и фоткаться будет где.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:51:45 17-07-2025

5 (15:08:07 17-07-2025) Так старые ветки метро откройте и дурью не майтесь с этими ф...
Лучшее решение 👏🤣🫡

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:02 17-07-2025

Пока Барнаул с Новоалтайском не объединят метро не будет

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:38 17-07-2025

Тоннель такой же, только пошире сделать надо под вокзалом и соединить Красноармейский и Юрина. Неужели много миллиардов надо? И китайцы пусть строят. За неделю сделают. И откатов не возьмут.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

18:24:29 17-07-2025

Когда почистят территорию, заросшую клёном, закрытую высоким забором от Мамонтова до Спартака? Хоть трижды тур кластер, но чадящая там труба в холодное время года, это безобразие. Кто ходит там утром на работу, тот знает какой там чад стоит.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:37:47 17-07-2025

Всё у нас ненастоящее, фуфловое, и метро тому подтверждение. И туркластер.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:16 18-07-2025

трамвайную сеть до ума довести не хотят а про метро мечтают ... в середине 90х и то трамваи ходили лучше чем сейчас.

  -1 Нравится
Ответить
