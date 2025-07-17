Уже делают "метро". В Барнауле начали воплощать проект туристского кода
Фотозону устанавливают перед Нагорным парком
17 июля 2025, 13:40, ИА Амител
В Барнауле началась реализация мероприятий проекта туристского кода, сообщили в телеграм-канале городской администрации.
В его рамках стартовали работы по созданию фотозоны "Метро" в подземном переходе, который ведет в Нагорный парк.
Также проводятся работы по монтажу информационных стел и стендов на территории исторического центра. Кроме того, до конца года на улице Льва Толстого появятся световой потолок, зоны отдыха и указатели в историческом стиле, на набережной – новые арт-объекты и интерактивные стенды, на Мало-Тобольской обновят лавочки и урны, а у подножия Нагорного парка установят световое панно. Также по всему туристскому центру разместят арт-объекты с аудиогидом о писателях, в честь которых названы улицы.
Туристский код – это отдельное пространство Барнаула с интересными и привлекательными для туристов местами, объединенными единой системой навигации, вывесками, архитектурной подсветкой. Задачей туристского кода ставят создание комфортных пешеходных туристских маршрутов.
Накануне стало известно, что новогодний городок хотят перенести на площадь Свободы. Мэр Вячеслав Франк поручил разработать концепцию оформления и наполнения территории, а также подготовить схему движения транспорта на период организации городка и проработать праздничную программу.
13:49:05 17-07-2025
Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что бы отлично разгрузить город. Только представьте с Докучаево до Цума за 10 минут .....
13:55:44 17-07-2025
Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... От аэропорта до речного за 30 минут?
14:58:24 17-07-2025
Гость (13:55:44 17-07-2025) От аэропорта до речного за 30 минут? ... 15
14:17:56 17-07-2025
Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... Нас и на Попова неплохо кормят. Зачем нам ЦУМ?
17:02:57 17-07-2025
Гость (14:17:56 17-07-2025) Нас и на Попова неплохо кормят. Зачем нам ЦУМ?... вы просто лучший!!
14:23:12 17-07-2025
Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... Какое метро в городе на 600 000 жителей с общественным транспортом в виде проржавевших повозок а-ля Хёндэ Каунти? Вы совсем оторваны от реальности?
15:10:51 17-07-2025
Гость (14:23:12 17-07-2025) Какое метро в городе на 600 000 жителей с общественным транс... патамушта мы (я) этого достойны!
15:30:43 17-07-2025
Гость (14:23:12 17-07-2025) Какое метро в городе на 600 000 жителей с общественным транс... Это мечта , естественно при 600000 человек оно нам и не светит , хотя чтобы разгрузить город это было бы идеально.
19:32:52 17-07-2025
Ева (15:30:43 17-07-2025) Это мечта , естественно при 600000 человек оно нам и не свет... А вы все сделали, чтобы Барнаул стал миллионником?
11:08:27 18-07-2025
Гость (14:23:12 17-07-2025) Какое метро в городе на 600 000 жителей с общественным транс...
Про 1 млн это советская норма. В мире есть много городов с метро, где нет миллиона жителей. В некоторых и 300 тысяч нет. Но есть полноценные метро, прям под землёй.
09:19:34 19-07-2025
Гость (11:08:27 18-07-2025) Про 1 млн это советская норма. В мире есть много городов... Пример приведёте? Иначе тро-ло-ло.
14:25:16 17-07-2025
Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... не стоит обобщать. я знаю, как живется в старых домах, под которыми проходит метро (Мск, Н-ск), потому мне оно даром не надо. кстати, а почему вы барнаульцев называете с заглавной буквы?
15:31:51 17-07-2025
Элен без ребят (14:25:16 17-07-2025) не стоит обобщать. я знаю, как живется в старых домах, под ... Потому что ))
16:21:33 17-07-2025
Гость (15:31:51 17-07-2025) Потому что ))... уважаете значит... давно в городе?
15:42:32 17-07-2025
Элен без ребят (14:25:16 17-07-2025) не стоит обобщать. я знаю, как живется в старых домах, под ...
и как живется? привидения? мне очень интересно
16:18:43 17-07-2025
Гость (15:42:32 17-07-2025) и как живется? привидения? мне очень интересно... /фэйспалм/
дома гудят и трясутся от каждого проезжающего поезда.
деточка, вам сколько годиков? приведения блин...
18:35:33 17-07-2025
Элен без ребят (16:18:43 17-07-2025) /фэйспалм/дома гудят и трясутся от каждого проезжающего ... И трамвая
19:53:02 17-07-2025
Гость (18:35:33 17-07-2025) И трамвая... даже не сравнивайте
20:32:32 17-07-2025
Элен без ребят (16:18:43 17-07-2025) /фэйспалм/дома гудят и трясутся от каждого проезжающего ... Бред.
14:34:05 17-07-2025
Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... Вам стоимость проезда в маршрутке кажется запредельной, что вы будете говорить, когда вам ценник за 10 минут в метро вывалят!..
🤣
14:35:31 17-07-2025
Ева (13:49:05 17-07-2025) Эх метро , мечта каждого Барнаульца , достаточно 3 ветки что... Барнаульский метрополитен работает уже не помню сколько лет. Следил за его развитием постоянно, пока создатели не забросили проект.
21:49:03 17-07-2025
Гость (14:35:31 17-07-2025) Барнаульский метрополитен работает уже не помню сколько лет.... Какой барнаульский метроолитен? Ну что вы ересь то несете? Это не смешная шутка, это провинциальный комплекс, этого стыдиться надо.
13:59:43 17-07-2025
НекроПолитен от ЦУМа до Черницкого
14:32:17 17-07-2025
Зря. Введут там ночью приезжим туристам заблуждение...
16:40:45 17-07-2025
Кхм... (14:32:17 17-07-2025) Зря. Введут там ночью приезжим туристам заблуждение...... И тьфу на них.
16:50:16 17-07-2025
Кхм... (14:32:17 17-07-2025) Зря. Введут там ночью приезжим туристам заблуждение......
Проблемы тупых людей не должны волновать остальных. Может нам ещё больше не говорить "на горе", чтобы мифические туристы, не дай бог, не пытались найти реальную гору посреди города?
14:41:13 17-07-2025
Пранк городского масштаба
14:53:23 17-07-2025
Всё носятся со своим тур кластером как с писаной торбой.Кто сюда поедет и зачем?Чтоб понюхать говна с очистных сооружений,когда ветер поворачивает с Восточного?Да ,наверно,это будет прямо визитной карточкой такого туркластера.
15:29:17 17-07-2025
Повсекакий (14:53:23 17-07-2025) Всё носятся со своим тур кластером как с писаной торбой.Кто ... Ну вы за всех-то не говорите. Кому и "понюхать" будет местной экзотикой.
13:13:54 18-07-2025
Гость (15:29:17 17-07-2025) Ну вы за всех-то не говорите. Кому и "понюхать" будет местно... По моему ,как бы вы один такой не оказался ,почитатель пикантного амбре.
14:54:42 17-07-2025
Опять измыляются над бедным барнаульцами. Несмешная шутка, учитывая плачевно состояние общественного транспорта в городе.
14:56:04 17-07-2025
Проще даже не метро, а что-то типа монорельса.
Пустить на высоте 5 метров на сваях над проспектами, чтобы тоннели не копать.
Правда, надо что-то думать с остановками, как людей наверх помещать, особенно маломобильных.
15:27:16 17-07-2025
Гость (14:56:04 17-07-2025) Проще даже не метро, а что-то типа монорельса.Пустить на... Правда, надо что-то думать с остановками, как людей наверх помещать, особенно маломобильных. --- А что думать, как вниз (в метро) помещают, так и тут, только наверх)
15:32:16 17-07-2025
Гость (14:56:04 17-07-2025) Проще даже не метро, а что-то типа монорельса.Пустить на... предлагаю малой катапультой.
16:05:36 17-07-2025
маломобильные из дома то не могут выйти - инфраструктуры для них нет и не будет никогда, какой монорельс...
15:02:54 17-07-2025
Официально 600 живу т, а с приезжими 1 млн.
15:08:07 17-07-2025
Так старые ветки метро откройте и дурью не майтесь с этими фотозонами, и люди благодарны будут и фоткаться будет где.
16:51:45 17-07-2025
5 (15:08:07 17-07-2025) Так старые ветки метро откройте и дурью не майтесь с этими ф...
Лучшее решение 👏🤣🫡
17:07:02 17-07-2025
Пока Барнаул с Новоалтайском не объединят метро не будет
17:53:38 17-07-2025
Тоннель такой же, только пошире сделать надо под вокзалом и соединить Красноармейский и Юрина. Неужели много миллиардов надо? И китайцы пусть строят. За неделю сделают. И откатов не возьмут.
18:24:29 17-07-2025
Когда почистят территорию, заросшую клёном, закрытую высоким забором от Мамонтова до Спартака? Хоть трижды тур кластер, но чадящая там труба в холодное время года, это безобразие. Кто ходит там утром на работу, тот знает какой там чад стоит.
20:37:47 17-07-2025
Всё у нас ненастоящее, фуфловое, и метро тому подтверждение. И туркластер.
14:11:16 18-07-2025
трамвайную сеть до ума довести не хотят а про метро мечтают ... в середине 90х и то трамваи ходили лучше чем сейчас.