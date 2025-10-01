В мэрии потребовали в кратчайшие сроки подключить к теплу все дома в Барнауле
В настоящее время отопление подано в 93% многоквартирных домов города
01 октября 2025, 07:15, ИА Амител
Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел рабочее совещание, посвященное ходу подключения жилых домов к системе отопления. В настоящее время тепло есть в 93% многоквартирных домов города, сообщает мэрия города.
«За период с 25 сентября по настоящее время поступило 109 обращений от жителей города по вопросу запуска отопления в многоквартирных жилых домах. Из них на 14 – тепло запущено, на 38 домах теплоснабжение нормализовано, ведется регулировка по стоякам, остальные заявки в работе», – рассказал заместитель председателя – главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства Виталий Ростов.
По итогам совещания районным администрациям поручено сформировать адресные списки домов без отопления и организовать их подключение в кратчайшие сроки. Управляющие организации должны оперативно реагировать на жалобы жителей на низкую температуру в квартирах. Комитету ЖКХ поручено держать вопрос на постоянном контроле.
Все социальные объекты города – школы, детские сады, спортивные и медицинские организации – уже подключены к отоплению, за исключением одного медучреждения, где ведутся ремонтные работы тепловой камеры.
07:25:09 01-10-2025
А что делает компьютер с ОС WINDOWS в гос.учреждении на заднем фоне?
09:21:29 01-10-2025
гость (07:25:09 01-10-2025) А что делает компьютер с ОС WINDOWS в гос.учреждении на задн... Это для патроитов - нельзя, а для власть имуших всё можно!
10:21:19 01-10-2025
гость (07:25:09 01-10-2025) А что делает компьютер с ОС WINDOWS в гос.учреждении на задн... Судя по заставке, там винда не выше 7 версии, которая давно уже не поддерживается (а если там сертифицированная версия ФСТЭК, то и действие этих сертификатов было прекращено в 2020 году), поэтому вопрос следует поставить так - что делает компьютер с небезопасной ОС в гос.учреждении.
11:27:28 01-10-2025
гость (07:25:09 01-10-2025) А что делает компьютер с ОС WINDOWS в гос.учреждении на задн... А кто сказал, что там ОС Windows? Это просто картинка на рабочий стол загружена) Какой хотят фон такой и ставят.
07:29:26 01-10-2025
Ленина 118.Тепла нет.Валят друг на друга СГК и жилконтора,кому делать ремонт прорыва,а мы мерзнем. В доме маленькие дети и пожилые люди.
15:59:40 01-10-2025
Гость (07:29:26 01-10-2025) Ленина 118.Тепла нет.Валят друг на друга СГК и жилконтора,ко... ну уезжайте оттуда, делов то
09:06:18 01-10-2025
Это же норма у городских служб. Ни разу когда позвонишь по телефону не получишь вразумительный ответ. Начинается позвоните туда те позвоните туда и начинается ….,
09:14:56 01-10-2025
Юрина 220А нет тепла
09:21:57 01-10-2025
Ох какой зам пышный, ему зачем тепло?
09:46:29 01-10-2025
Юрина 225 Тепла нет . ЗАМЕРЗАЕМ !!!
09:56:06 01-10-2025
Попова 85 частично нет тепла трубки не берут постоянно занято
10:30:47 01-10-2025
Юрина 305 батареи холодные. ЖЭУ, районная администрация трубки не берет, либо занято
11:21:18 01-10-2025
Не понимаю...в центре города уже давно все с отоплением, не взирая на сентябрьскую жару. Знаю, т.к. родители там живут. Никаких заявок никто не подавал. Просто включили с 22-го числа. Были выявлены все причины по квартирам даже, когда поступали жалобы. И сейчас всем тепло.
Что с нами не так... с теми, кто живет дальше от центра? Постоянно проблемы. Позвонила в "ЖЭК" Петровское". Взяли заявку. Сообщили, что будут ходить по стоякам, смотреть. Еще раз позвонила. Сказали, что проблема у БТСК. После обеда буду решать. А раньше нельзя было это сделать?
12:56:16 01-10-2025
Ирина (11:21:18 01-10-2025) Не понимаю...в центре города уже давно все с отоплением, не ... Неправда Ваша. Ленина,67А, тепла нет. И никого в подвалах из УК не видно. И даже объявлений нет,когда дадут тепло.
13:43:45 03-10-2025
Ирина (11:21:18 01-10-2025) Не понимаю...в центре города уже давно все с отоплением, не ... Если у Ваших родителей ,живущих в центре,есть отопление,то это не значит,что у всех в центре оно есть
12:36:01 01-10-2025
Юрина 225 радиаторы холодные, на улице теплее чем дома, не пойму о каких 93% вешают лапшу на уши, и так каждую осень, хотя отопительный сезон начинается с начала осени! Гнать в три шеи нужно таких начальников ЖКХ и всех энергетиков!
13:11:36 01-10-2025
бабуркина 10 включили один стояк чуть теплый в квартирах холод
15:54:08 01-10-2025
ГОСТЬ (13:11:36 01-10-2025) бабуркина 10 включили один стояк чуть теплый в квартирах хо... я вовремя съехал)))
16:00:43 01-10-2025
ГОСТЬ (13:11:36 01-10-2025) бабуркина 10 включили один стояк чуть теплый в квартирах хо... идите к верхним соседям
13:30:16 01-10-2025
Гость (12:56:16 01-10-2025) Неправда Ваша. Ленина,67А, тепла нет. И никого в подвалах из... Хорошо, пусть будет так.
Звоните в УК или в районную администрацию. Пусть хоть причину назовут. Мне уже назвали.
Как быть с тем, что многие УК решили взять паузу из-за сентябрьского тепла? Если бы включили отопление с 22-го числа, много проблем было бы уже решено. Никогда не бывает идеального подключения. А сейчас получается...уже извините, как с*ть, так щепку искать.
Будем теперь по холоду ждать исправления всех технических неполадок.
15:25:08 01-10-2025
Тут неделю назад в комментариях орали,что всем жарко и отопления не надо. Вот власти и чесаться начали к концу сентября.. Нам с понедельника включили, хоть согрелись впервые за три недели, с обогревателем в обнимку ходили
15:58:38 01-10-2025
а вы в курсе что некоторые жильцы не пускают в квартиры ни старших по дому ни слесарей, чтоб убрать завоздушивание? "нам жарко", "ребенок спит" и прочее. Поэтому просто нет возможности подключить. Как поступить? Участковому сообщили, полиции тоже. На уговоры эти психи-соседи не поддаются, а некоторые нападают на людей даже, которые их просят открыть и пустить слесаря
16:13:50 01-10-2025
Гость (15:58:38 01-10-2025) а вы в курсе что некоторые жильцы не пускают в квартиры ни с... А намажьте им двери коричневой и пахучей субстанцией.
16:02:05 01-10-2025
Исакова 105 - нет отопления в некоторых подъездах, тк жильцы 5 этажа не открывают батареи и препятствуют работе слесарей в доме по запуску отопления
16:18:57 01-10-2025
Димитрова 41 тепла нет, потому что правление ТСЖ решило, что еще тепла на улице и отопление они дадут не раньше пятницы 3 октября и жалуйся куда хочешь..
17:49:06 03-10-2025
Южный, Чайковского 37. Отопления нет - Южком говорит ещё не холодно