В мэрии потребовали в кратчайшие сроки подключить к теплу все дома в Барнауле

В настоящее время отопление подано в 93% многоквартирных домов города

01 октября 2025, 07:15, ИА Амител

В администрации Барнаула обсудили запуск тепла в домах / Фото: barnaul.org

Заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел рабочее совещание, посвященное ходу подключения жилых домов к системе отопления. В настоящее время тепло есть в 93% многоквартирных домов города, сообщает мэрия города.

«За период с 25 сентября по настоящее время поступило 109 обращений от жителей города по вопросу запуска отопления в многоквартирных жилых домах. Из них на 14 – тепло запущено, на 38 домах теплоснабжение нормализовано, ведется регулировка по стоякам, остальные заявки в работе», – рассказал заместитель председателя – главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства Виталий Ростов.

По итогам совещания районным администрациям поручено сформировать адресные списки домов без отопления и организовать их подключение в кратчайшие сроки. Управляющие организации должны оперативно реагировать на жалобы жителей на низкую температуру в квартирах. Комитету ЖКХ поручено держать вопрос на постоянном контроле.

Все социальные объекты города – школы, детские сады, спортивные и медицинские организации – уже подключены к отоплению, за исключением одного медучреждения, где ведутся ремонтные работы тепловой камеры.