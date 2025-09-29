Ранее в связи с ощутимым потеплением многие управляющие компании и ТСЖ взяли паузу по запуску тепла

29 сентября 2025, 11:39, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с 22 сентября официально начался отопительный сезон, однако пока еще не во всех жилых домах появилось тепло. Как ранее уточнили в СГК, подача тепла в многоквартирные дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний.

По последним данным, к отоплению уже подключили 71% жилых домов.

Как рассказали читатели amic.ru, проживающие в центре города, на подъездах появились объявления, что работы по запуску тепла запланированы на 29 сентября и продлятся несколько дней. Так что тепло в их домах появится в первых числах октября.

Почему затянулась подача тепла?

«В связи с ощутимым потеплением многие управляющие компании и ТСЖ взяли паузу по запуску тепла», – ранее пояснили в СГК.

Напомним, на прошлой неделе столбили термометров в Барнауле показывали около +27 градусов. А уже в понедельник, 29 сентября, в городе резко похолодало: днем ожидается +3...+8 градусов. Низкие температуры прогнозируются до конца октября.

Куда обращаться по запуску тепла?

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать запуск тепла в жилых домах.

Вопросы по запуску тепла в многоквартирных домах можно задавать по круглосуточному телефону диспетчерской службы: