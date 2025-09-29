НОВОСТИОбщество

Когда включат отопление в Барнауле?

Ранее в связи с ощутимым потеплением многие управляющие компании и ТСЖ взяли паузу по запуску тепла

29 сентября 2025, 11:39, ИА Амител

Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru
Отопление в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле с 22 сентября официально начался отопительный сезон, однако пока еще не во всех жилых домах появилось тепло. Как ранее уточнили в СГК, подача тепла в многоквартирные дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний. 

По последним данным, к отоплению уже подключили 71% жилых домов.

Как рассказали читатели amic.ru, проживающие в центре города, на подъездах появились объявления, что работы по запуску тепла запланированы на 29 сентября и продлятся несколько дней. Так что тепло в их домах появится в первых числах октября.

Почему затянулась подача тепла?

«В связи с ощутимым потеплением многие управляющие компании и ТСЖ взяли паузу по запуску тепла», – ранее пояснили в СГК.

Напомним, на прошлой неделе столбили термометров в Барнауле показывали около +27 градусов. А уже в понедельник, 29 сентября, в городе резко похолодало: днем ожидается +3...+8 градусов. Низкие температуры прогнозируются до конца октября. 

Куда обращаться по запуску тепла?

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать запуск тепла в жилых домах.

Вопросы по запуску тепла в многоквартирных домах можно задавать по круглосуточному телефону диспетчерской службы:

  • Железнодорожный район – 62-56-95;
  • Индустриальный район – 47-51-83;
  • Ленинский район – 54-44-49;
  • Октябрьский район – 24-74-98;
  • Центральный район – 63-08-25, 
  • диспетчерская служба СГК – 59-97-15.
Барнаул отопительный сезон
Комментарии 13

Avatar Picture
Гисметео

11:55:02 29-09-2025

«…низкие температуры продлятся до конца октября..». А потом снова 25 градусов тепла?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:49:30 29-09-2025

Гисметео (11:55:02 29-09-2025) «…низкие температуры продлятся до конца октября..». А потом ... а потом будут сверх низкие )

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

12:37:17 29-09-2025

УК "Резерв" не собирается включать в обозримом будущем дом № 26 по ул. Глушкова. Бардак с диспетчером(((. Не передаёт заявки по инстанциям. Включили мы электрические обогреватели, но это же выход в нашей климатической зоне.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:48:11 29-09-2025

Светлана (12:37:17 29-09-2025) УК "Резерв" не собирается включать в обозримом будущем дом №... Ну всё просто. после того как дали на откуп управляшкам подключение отопления и начался этот бардак.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:53:07 29-09-2025

Спасибо ! Уже включили ! Не бурчите дадут всем

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
житель

13:47:44 29-09-2025

Ленинский район: 54-44-49
Для чего размещаете телефон? Сами пробовали дозвониться? Исакова 270 без тепла. 1 этаж замерзаем просто и все в плесени.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:50 29-09-2025

житель (13:47:44 29-09-2025) Ленинский район: 54-44-49Для чего размещаете телефон? Са... сами себя спасайте, обогреватели, ветродуйки и пр. не нойте

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:51:44 29-09-2025

Сегодня включили.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:58:05 29-09-2025

нам дали давно уже, в чем проблема? дома тепло комфорт класс

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:18 29-09-2025

Гость (13:58:05 29-09-2025) нам дали давно уже, в чем проблема? дома тепло комфорт класс... В том и проблема что в квартирах на Солнечной поляне холодно.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость с Северо-Западной

17:04:40 29-09-2025

СевероЗападная, 228 не включили (ЖЭК Петровское) и обьявления на подьезде о начале запуска нет. Если подключили 71 процент всех домов, то мы видимо доооолго будем входить в оставшиеся проценты бедолаг.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:56:24 29-09-2025

Гость с Северо-Западной (17:04:40 29-09-2025) СевероЗападная, 228 не включили (ЖЭК Петровское) и обьявлени... С-Западная 163 есть тепло

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

23:55:43 29-09-2025

Малахова 116 - нет отопления и не шуршит ничего в трубах

  1 Нравится
Ответить
