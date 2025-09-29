Когда включат отопление в Барнауле?
Ранее в связи с ощутимым потеплением многие управляющие компании и ТСЖ взяли паузу по запуску тепла
29 сентября 2025, 11:39, ИА Амител
В Барнауле с 22 сентября официально начался отопительный сезон, однако пока еще не во всех жилых домах появилось тепло. Как ранее уточнили в СГК, подача тепла в многоквартирные дома зависит не только от энергетиков, но и от управляющих компаний.
По последним данным, к отоплению уже подключили 71% жилых домов.
Как рассказали читатели amic.ru, проживающие в центре города, на подъездах появились объявления, что работы по запуску тепла запланированы на 29 сентября и продлятся несколько дней. Так что тепло в их домах появится в первых числах октября.
Почему затянулась подача тепла?
«В связи с ощутимым потеплением многие управляющие компании и ТСЖ взяли паузу по запуску тепла», – ранее пояснили в СГК.
Напомним, на прошлой неделе столбили термометров в Барнауле показывали около +27 градусов. А уже в понедельник, 29 сентября, в городе резко похолодало: днем ожидается +3...+8 градусов. Низкие температуры прогнозируются до конца октября.
Куда обращаться по запуску тепла?
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил на особом контроле держать запуск тепла в жилых домах.
Вопросы по запуску тепла в многоквартирных домах можно задавать по круглосуточному телефону диспетчерской службы:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25,
- диспетчерская служба СГК – 59-97-15.
11:55:02 29-09-2025
«…низкие температуры продлятся до конца октября..». А потом снова 25 градусов тепла?
14:49:30 29-09-2025
Гисметео (11:55:02 29-09-2025) «…низкие температуры продлятся до конца октября..». А потом ... а потом будут сверх низкие )
12:37:17 29-09-2025
УК "Резерв" не собирается включать в обозримом будущем дом № 26 по ул. Глушкова. Бардак с диспетчером(((. Не передаёт заявки по инстанциям. Включили мы электрические обогреватели, но это же выход в нашей климатической зоне.
12:48:11 29-09-2025
Светлана (12:37:17 29-09-2025) УК "Резерв" не собирается включать в обозримом будущем дом №... Ну всё просто. после того как дали на откуп управляшкам подключение отопления и начался этот бардак.
12:53:07 29-09-2025
Спасибо ! Уже включили ! Не бурчите дадут всем
13:47:44 29-09-2025
Ленинский район: 54-44-49
Для чего размещаете телефон? Сами пробовали дозвониться? Исакова 270 без тепла. 1 этаж замерзаем просто и все в плесени.
13:58:50 29-09-2025
житель (13:47:44 29-09-2025) Ленинский район: 54-44-49Для чего размещаете телефон? Са... сами себя спасайте, обогреватели, ветродуйки и пр. не нойте
13:51:44 29-09-2025
Сегодня включили.
13:58:05 29-09-2025
нам дали давно уже, в чем проблема? дома тепло комфорт класс
14:07:18 29-09-2025
Гость (13:58:05 29-09-2025) нам дали давно уже, в чем проблема? дома тепло комфорт класс... В том и проблема что в квартирах на Солнечной поляне холодно.
17:04:40 29-09-2025
СевероЗападная, 228 не включили (ЖЭК Петровское) и обьявления на подьезде о начале запуска нет. Если подключили 71 процент всех домов, то мы видимо доооолго будем входить в оставшиеся проценты бедолаг.
23:56:24 29-09-2025
Гость с Северо-Западной (17:04:40 29-09-2025) СевероЗападная, 228 не включили (ЖЭК Петровское) и обьявлени... С-Западная 163 есть тепло
23:55:43 29-09-2025
Малахова 116 - нет отопления и не шуршит ничего в трубах