В аэропорту Барнаула сообщили о задержках рейсов, не связанных с работой авиагавани

Ряд вылетов перенесли на более позднее время

24 ноября 2025, 15:30, ИА Амител

Скриншот: сайт аэропорта Барнаула

В барнаульском аэропорту наблюдаются значительные задержки рейсов. Ряд вылетов перенесли на более позднее время, и изменения коснулись сразу нескольких авиакомпаний.

Так, самолет "Победы" должен был отправиться в 05:45, однако вылет перенесли на 19:40. Рейс Барнаул – Москва (Шереметьево) авиакомпании "Аэрофлот" также скорректировали: вместо 09:55 самолет вылетит в 22:00. Борт Nordwind Airlines, направлявшийся в Казань, задержался почти на три часа и отправился лишь в 12:33.

В аэропорту отметили, что корректировки не связаны с работой воздушной гавани и находятся в компетенции авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что S7 Airlines вновь оштрафовали из-за овербукинга на рейсах из Новосибирска. Авиакомпанию привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП и назначили штраф 30 тысяч рублей.