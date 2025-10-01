В аэропорту Барнаула задерживаются авиарейсы на прилет и вылет

Приземлиться в краевой столице и улететь из нее не могут самолеты двух авиакомпаний

01 октября 2025, 08:55, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

1 октября в барнаульском аэропорту задержали прилет и вылет четырех самолетов. Соответствующую информацию опубликовали на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, самолет "Уральских авиалиний" должен был отправиться из столицы Алтайского края в Сочи в 09:00. Однако расчетное время вылета перенесли на 10:30. В 09:55 борт "Аэрофлота" не улетел из Барнаула в Шереметьево. По предварительным данным, он также отправится туда в 10:30. Кроме того, на 43 минуты задержали рейс "Уральских авиалиний" Барнаул – Домодедово. Авиалайнер покинул воздушную гавань не в 07:30, а в 08:13.

Помимо этого, добраться до краевой столицы пока не могут два самолета. Прилет лайнера "Уральских авиалиний" из Сочи перенесли с 07:40 на 09:25. Борт "Аэрофлота", согласно расчетному времени, прибудет в Барнаул из Шереметьево в 09:30 вместо ранее назначенных 08:45.

Напомним, утром 1 октября Барнаул окутал густой туман.