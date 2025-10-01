Густой осенний туман спустился на Барнаул в первый день октября. Фото

Город окутала непроглядная дымка

01 октября 2025, 08:25, ИА Амител

Туман в Барнауле 1 октября / Фото: amic.ru

Утро 1 октября встретило барнаульцев непроглядным туманом. Видимость на улицах города значительно снизилась, однако зрелище было поистине завораживающим. Как это было – смотрите на снимках amic.ru.

Напомним, по данным синоптиков, 1 октября в Барнауле ожидается +6 до +8 градусов. День пройдет преимущественно без осадков. Ветер подует в юго-западном направлении со скоростью 2–7 м/с.

А на юго-восточную часть Алтайского края обрушатся кратковременные дожди и мокрый снег. В предгорьях ожидают гололедные явления и появление временного снежного покрова. Отметим, что ухудшение погодных условий прогнозируют до 6 октября. Ранее в РСЧС водителям рекомендовали быть предельно осторожными и внимательными, а также советовали воздержаться от дальних поездок.