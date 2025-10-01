В аэропорту Нижневартовска отреагировали на шутки известных комиков над VIP-зонами

К шуткам Гурама Амаряна над ценой VIP-зон руководство аэропорта отнеслось с юмором и даже оказалось польщено

01 октября 2025, 14:35, ИА Амител

Самолеты в аэропорту / Фото: amic.ru

После шутливых замечаний комика Гурама Амаряна о бизнес-зале аэропорта Нижневартовска, где пребывание стоит 7800 рублей с человека, руководитель аэровокзала Андрей Хаяркин сообщил, что ценообразование соответствует утвержденному тарифу.

«Поднялся большой резонанс, эта новость стала известна по всей стране. Все наши тарифы строго соответствуют установленному прайс-листу. Мы рады, что наш VIP-зал и весь аэропорт в целом вызывают позитивную реакцию у пассажиров. Это не вызывает никакого отрицательного отношения. У нас есть дополнительная зона, отдельное помещение для питания, а также активно идут работы по реконструкции и созданию нового дизайна всего терминала № 1, в планах – увеличение количества бизнес-залов», – заявил руководитель аэропорта изданию "Подъем".

Он акцентировал внимание на том, что в модернизацию аэропорта были вложены значительные инвестиции. После завершения реконструкции, которая сейчас активно реализуется, повышения стоимости услуг VIP-залов не планируется как минимум в ближайшие два месяца. Однако он не исключает, что в будущем возможна корректировка тарифов с учетом инфляции.

В соответствии с информацией на сайте аэропорта стоимость посещения "уютной зоны ожидания" включает в себя: личную регистрацию на рейс, безалкогольные напитки, упаковку багажа (оплачивается дополнительно в общей зоне аэровокзала), свежую прессу, а также индивидуальный трансфер к самолету. Кроме того, в бизнес-зале предоставляются: информационное табло с данными о рейсах, система кондиционирования воздуха, беспроводной интернет, принтер, факс, копировальное оборудование и телефонная связь.