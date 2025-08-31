В барнаульском аэропорту опровергли информацию о посадке самолета у кладбища

На самом деле он приземлился на взлетно-посадочной полосе

31 августа 2025, 18:00, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В Барнауле опровергли сообщения о нештатной посадке пассажирского самолета у кладбища. Об этом заявил представитель аэропорта со ссылкой на руководителя полетов.

В социальных сетях распространились кадры, что самолет якобы приземлился на поле Новомихайловского кладбища, после чего якобы "взлетел". Произошло это возле барнаульского аэропорта.

В действительности воздушное судно приземлилось штатно – в торце взлетно-посадочной полосы, в районе линии старта. После этого борт спокойно проследовал к перрону аэропорта.

Представители барнаульского аэропорта напоминают, что несколько лет назад при реконструкции аэропорта была увеличена протяженность взлетно-посадочной полосы. Сегодня она превышает 2,5 км.