В барнаульском аэропорту опровергли информацию о посадке самолета у кладбища
На самом деле он приземлился на взлетно-посадочной полосе
31 августа 2025, 18:00, ИА Амител
В Барнауле опровергли сообщения о нештатной посадке пассажирского самолета у кладбища. Об этом заявил представитель аэропорта со ссылкой на руководителя полетов.
В социальных сетях распространились кадры, что самолет якобы приземлился на поле Новомихайловского кладбища, после чего якобы "взлетел". Произошло это возле барнаульского аэропорта.
В действительности воздушное судно приземлилось штатно – в торце взлетно-посадочной полосы, в районе линии старта. После этого борт спокойно проследовал к перрону аэропорта.
Представители барнаульского аэропорта напоминают, что несколько лет назад при реконструкции аэропорта была увеличена протяженность взлетно-посадочной полосы. Сегодня она превышает 2,5 км.
19:43:49 31-08-2025
интересно в каких таких соц.сетях распространяется такая инфа ?
И не пора ли её забанить ?
Но мы же не будем давать ссылки на группы ?!
И тем более прямые ссылки на фото, видео и другую информацию !!!
22:32:37 31-08-2025
Шинник (19:43:49 31-08-2025) интересно в каких таких соц.сетях распространяется такая инф...
мусика и Элен с ребятами давайте тоже, хотя бы до весны забаним. Правда, этот бред читать не хочется. Интеллекта ноль образованности -10. Реальная дичь и инфа уровня тик-тока. И репостов из него,
19:50:47 31-08-2025
Осень еще не началась, но пылкая фантазия начала разыгрываться.
22:12:13 31-08-2025
Какие же придурки есть на этом свете...
00:47:34 01-09-2025
кладбище впритык просто уже. очень далеко в холмы и тп пошло, вот и всё
05:57:14 01-09-2025
Я ничего не слышал.Слава Богу! Всё в порядке.
09:01:13 01-09-2025
" самолет якобы приземлился на поле Новомихайловского кладбища, после чего якобы "взлетел" - Самолёт рейсовый. Там остановка. Покойников высадил и дальше полетел.