В алтайских вузах заявили о резком росте интереса к платному обучению

Бюджетные места заканчиваются быстро

20 августа 2025, 08:15, ИА Амител

Занятие в алтайском вузе / Фото: amic.ru

В российских вузах наблюдается резкий скачок интереса к платным образовательным программам. По прогнозам, пик абитуриентов придется на ближайшие пару лет, когда в вузы массово пойдут выпускники, рожденные во время бэби-бума 2007-2008 годов – в то время, когда в России начали выплачивать материнский капитал за второго ребенка.

Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в вузах Алтая подтвердили эту тенденцию. Так, в Алтайском государственном университете к середине августа количество заявлений на платное обучение выросло на 30%. По словам первого проректора Алтайского государственного университета по учебной работе Евгении Ждановой, в вузе поток поступающих увеличился более чем на 40%, от чего вырос балл на бюджетные места – на 4 балла по сравнению с прошлым годом. При этом бюджетный набор уже закрыт: остались только платные места.

«Мы предусмотрели, что набор на платные места будет в АГУ очень привлекательным и высоким. Поэтому мы заявили в правилах приема платных мест гораздо больше, чем в прошлом году», – отметила она.

Предпочтения абитуриентов в Алтайском крае тоже меняются. Если в Институте культуры прироста абитуриентов не наблюдается, то аграрные и технические направления – на пике популярности. Эксперты отмечают, что абитуриенты все чаще выбирают профессии, которые востребованы на рынке труда и активно поддерживаются государством. Растет интерес к агрохимии, агроинженерии и агрономии, к строительным и машиностроительным специальностям. Так, в Алтайском государственном техническом университете на программу специалитета "Строительство уникальных зданий и сооружений" подали вдвое больше документов, чем в прошлом году, рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского государственного технического университета Юлия Лазуткина.

«Если в предыдущие годы у нас самыми популярными были направления подготовки, связанные с программированием, информатикой и информационной безопасностью, то в этом году наибольший конкурс был на специалитет "Строительство уникальных зданий и сооружений". Это, наверное, связано с тем, что ребята видят, что государство заинтересовано в инженерах», – заявила Лазуткина.

Приемные комиссии еще работают, а бюджетные места уже на исходе. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы абитуриентов меньше не станет, а значит, конкуренция за бесплатное обучение будет только расти. Поэтому копить на образование детей нужно начинать уже сейчас, посоветовал экономист Андрей Бархота. В этом году обучение в вузах уже подорожало на 10–15%, до 500–800 тысяч рублей в год. Если накоплений нет, единственным способом оплатить обучение может стать образовательный кредит.