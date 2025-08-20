В алтайских вузах заявили о резком росте интереса к платному обучению
Бюджетные места заканчиваются быстро
20 августа 2025, 08:15, ИА Амител
В российских вузах наблюдается резкий скачок интереса к платным образовательным программам. По прогнозам, пик абитуриентов придется на ближайшие пару лет, когда в вузы массово пойдут выпускники, рожденные во время бэби-бума 2007-2008 годов – в то время, когда в России начали выплачивать материнский капитал за второго ребенка.
Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, в вузах Алтая подтвердили эту тенденцию. Так, в Алтайском государственном университете к середине августа количество заявлений на платное обучение выросло на 30%. По словам первого проректора Алтайского государственного университета по учебной работе Евгении Ждановой, в вузе поток поступающих увеличился более чем на 40%, от чего вырос балл на бюджетные места – на 4 балла по сравнению с прошлым годом. При этом бюджетный набор уже закрыт: остались только платные места.
«Мы предусмотрели, что набор на платные места будет в АГУ очень привлекательным и высоким. Поэтому мы заявили в правилах приема платных мест гораздо больше, чем в прошлом году», – отметила она.
Предпочтения абитуриентов в Алтайском крае тоже меняются. Если в Институте культуры прироста абитуриентов не наблюдается, то аграрные и технические направления – на пике популярности. Эксперты отмечают, что абитуриенты все чаще выбирают профессии, которые востребованы на рынке труда и активно поддерживаются государством. Растет интерес к агрохимии, агроинженерии и агрономии, к строительным и машиностроительным специальностям. Так, в Алтайском государственном техническом университете на программу специалитета "Строительство уникальных зданий и сооружений" подали вдвое больше документов, чем в прошлом году, рассказала ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского государственного технического университета Юлия Лазуткина.
«Если в предыдущие годы у нас самыми популярными были направления подготовки, связанные с программированием, информатикой и информационной безопасностью, то в этом году наибольший конкурс был на специалитет "Строительство уникальных зданий и сооружений". Это, наверное, связано с тем, что ребята видят, что государство заинтересовано в инженерах», – заявила Лазуткина.
Приемные комиссии еще работают, а бюджетные места уже на исходе. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы абитуриентов меньше не станет, а значит, конкуренция за бесплатное обучение будет только расти. Поэтому копить на образование детей нужно начинать уже сейчас, посоветовал экономист Андрей Бархота. В этом году обучение в вузах уже подорожало на 10–15%, до 500–800 тысяч рублей в год. Если накоплений нет, единственным способом оплатить обучение может стать образовательный кредит.
500-800 тысяч рублей в год - это Мск и Питер. В Барнауле в разы дешевле
08:37:07 20-08-2025
Т.е. тупые, не способные к учёбе подросли и школу уже заканчивают. А амбиций через край, поэтому пора родителям кредитнуться на учёбу в ВУЗах.
Верните ПТУ! И пусть идут на слесарей учиться.
Как в СССР читали ПТУ? Помоги тупому устроиться.
08:50:56 20-08-2025
Нам, советским людям, просто дико до сих пор читать про платное обучение.Тем более, что к платному обучению растёт искренний интерес. А нам , если хорошо учились, даже стипендию платили. И на предприятиях ждали, заранее подписывали договоры о производственной и преддипломной практикам , защита диплома на предприятии и работе на этом предприятии не менее 3-х лет после защиты дипломной работы. И общежитие давали. Ну то ж социализм был. А рост интереса к платному обучению - снижение на ряд специальностей бюджетных мест.Об этом многие СМИ писали и даже в АМИКЕ было сказано, по-моему . Для гуманитарных наук это и правильно.Уж очень много у нас политологов, социологов, юристов,культурологов и т.п. То есть, государственное регулирование выпускников ВУЗов по специальностям. Да у нас на многое можно было бы опять государственное регулирование, а не только стоимостью западной и китайской валюты.
09:10:40 20-08-2025
Горожанин. (08:50:56 20-08-2025) Нам, советским людям, просто дико до сих пор читать про плат... Можно добавить, интерес был именно к профессии, а не по сумме доступной к оплате..
09:48:48 20-08-2025
Горожанин. (08:50:56 20-08-2025) Нам, советским людям, просто дико до сих пор читать про плат... При Сталине в школах было платное обучение и многие не могли себе позволить даже среднее образование. Люди после войны, в разруху, не могли ребенку школу оплатить. Особенно в деревнях. Ну там им и паспорта не выдавали, крестьяне в принципе не могли куда-то поехать за образованием. А пту, техникумы и вузы по деньгам могли себе позволить только избранные советские граждане. Есть же интернет, погугли информацию о Советском союзе. Просто в яндексе введи фразу "При Сталине в школах было платное обучение".
12:01:32 20-08-2025
Гость (09:48:48 20-08-2025) При Сталине в школах было платное обучение и многие не могли... Мои родители учились в школе при Сталине. Бесплатно.
13:28:23 20-08-2025
Гость (09:48:48 20-08-2025) При Сталине в школах было платное обучение и многие не могли... Плату за обучение ввели в 1940 году перед войной,т.к. стране не хватало денег, но для школьников с 8 по 10 класс 150 руб.в год, для ВУЗов периферийных -300 руб. в год, для ВУЗов Москвы, Ленинграда и столиц союзных республик -400 рубю.в год. Как говорили когда-то мои родители, друзья родителей плата в школы была почти не заметной, тем более, что разрешали вносить помесячно.. Пришло время, страна отстроилась, нам на радиофизическом в ТГУ им. В.В. Куйбышева на первом курсе платили 39 руб, каждый год повышали на примерно на 10 руб., на 5 и 6 курсах платили уже по 70 руб. в месяц. И на предприятии, работая по сути на себя на производственной и преддипломной практиках, я получал тоже 70 руб.в месяц.Всего 140 руб, из них плата только 20 коп. И это давала Советская власть.Главное - учись хорошо. А трудиться приходилось. Мы при выпуске из школы сдавали 7 экзаменов, вступительные в университет - 5 экзаменов:математика (письменно), математика (устно), физика (устно) литература (письменно), немецкий (устно), Кстати, все поступившие на РФФ, независимо от изучавшегося иностранного языка в школе, изучали английский. Поэтому я до сих пор и люблю Советскую власть, что она помогла мне получить высшее образование по очень интересному научно-техническому направлению, да ещё деньги за это платила.Не я ей платил за то, что она меня учила, а она мне платила за то, что я учился.Правда, я был обязан был отработать после окончания ВУЗа 3 года. Но мне это было не страшно.
12:07:44 20-08-2025
Горожанин. (08:50:56 20-08-2025) Нам, советским людям, просто дико до сих пор читать про плат... сейчас у руля те самые "советские люди с советским образованием"
09:03:14 20-08-2025
Продавал дом. Из-за мелкой перепланировки вызывал специалиста БТИ. Несколько минут она поработала, а денег за это взяли, аж вздрагиваю как вспоминаю... А сколько людей беззубых сегодня, тк зубы вставить это стало непомерно для многих дорого...
Вот так потом и отбивают это платное образование.
09:07:18 20-08-2025
Зачем такие громкие заголовки? Что за бред?
Я сейчас подорвался с места и быстрее на платные места записываться должен или что?
11:37:08 20-08-2025
Гость (09:07:18 20-08-2025) Зачем такие громкие заголовки? Что за бред?Я сейчас подо... Из той же оперы что и завтра будет ажиотаж на покупку квартир
09:10:05 20-08-2025
На платные идут, чтобы не идти по целевому (которые бюджетные места занимает), особенно медицина.
10:31:12 20-08-2025
Каждый год бюджетных мест все меньше выделяется, а теперь ещё и для детей участников сво забронированы места. Интересно, почему же растёт "интерес" к платному обучению???