В Алтайском крае 73% абонентов уже пользуются технологией VoLTE от T2

Она обеспечивает отличное качество связи и мгновенное соединение с собеседником

13 ноября 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFGJUGw2

Девушка. Смартфон / Фото: пресс-служба T2

T2 провела анализ использования VoLTE* среди клиентов в Алтайском крае. Уже 73% абонентов, чьи устройства поддерживают технологию, осуществляют звонки в сети LTE. Опция обеспечивает мгновенное подключение и высокое качество звука без посторонних шумов.

Менее чем за год с момента запуска технологии в регионе средняя продолжительность звонков выросла до 70 млн минут в месяц. Тройку брендов устройств, владельцы которых больше всего используют VoLTE, составили Samsung*, Redmi* и Tecno*.

VoLTE в сети оператора поддерживает более 500 моделей смартфонов. В зоне покрытия 4G подключается автоматически, или ее можно активировать через настройки смартфона. В Алтайском крае сеть 4G охватывает 95% населения региона.

VoLTE позволяет передавать голосовые вызовы через сеть LTE, не прерывая соединения с интернетом. Абоненты могут разговаривать по телефону, одновременно находясь в сети или раздавая интернет как через модем.

Чтобы подключить VoLTE, достаточно зайти в настройки телефона, найти раздел для управления мобильной связью и СИМ-картами и активировать сервис. Вызовы по VoLTE тарифицируют как обычные голосовые звонки.

T2 быстро внедрила технологию во всех регионах присутствия. За первые три месяца прошлого года услугу запустили в 69 субъектах, и в 22 из них использовали технику отечественного производства.

*T2 (Тэ2"); VoLTE ("ВоЭлТиИ"); Samsung ("Самсунг"); Redmi ("Рэдми"); Tecno ("Текно"); G ("Джи")

T2

