Отключения мобильного интернета в Алтайском крае усилят в ближайшие часы и последующие дни
После завершения мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена
31 июля 2025, 18:44, ИА Амител
Источник: Антитеррористическая комиссия региона
В ближайшие сутки в Алтайском крае активизируются мероприятия по профилактике сетевых угроз. Об этом заявили в Антитеррористической комиссии региона.
"В связи с формированием технических рисков и принятием дополнительных мер безопасности в ряде муниципалитетов в ближайшие часы и последующие дни возможно замедление или отключение мобильного интернета", — заявили в комиссии.
После завершения мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена. Ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую сеть.
Как-то сразу стал безопаснее себя чувствовать .
23:04:51 31-07-2025
Гость (18:53:28 31-07-2025) Как-то сразу стал безопаснее себя чувствовать .... Легче стало деду, реже стал дышать.
19:07:05 31-07-2025
Приятель только вернулся из соседнего шахтерского региона. Там связь работает прекрасно, мобильный интернет летает. Если же у нас проблемы с безопасностью, то всё понятно. Но вот вчера целый день шёл дождь, громыхал гром и интернет... лежал. Хотя известно, что в дождливую погоду ничего ненужного не летает. Поэтому у меня возникает некоторые вопросы оправданности замедления. Если чего не понимаю, объясните.
21:40:05 31-07-2025
Гость (19:07:05 31-07-2025) Приятель только вернулся из соседнего шахтерского региона. Т... Да не переживай ты! Всех к ногтю так всех!
В некоторых районах Кемеровской области власти вводят временные ограничения на работу мобильного интернета «для повышения уровня безопасности». Об этом сообщает правительство региона.
Власти рекомендуют жителям проводным интернетом или Wi-Fi. Также они заверили, что будет доступна голосовая связь, отправка SMS-сообщений, вызвать экстренные службы по номеру 112 можно будет независимо от оператора связи.
14:35:26 01-08-2025
Гость (19:07:05 31-07-2025) Приятель только вернулся из соседнего шахтерского региона. Т... летает. Сейчас не 2014. сейчас 2025. Дроны сейчас летают в любую погоду поэтому и отключают моб связь
И правильно делают
19:22:33 31-07-2025
19:54:42 31-07-2025
Видимость какой-то работы.
20:32:45 31-07-2025
20:46:03 31-07-2025
20:58:42 31-07-2025
21:44:08 31-07-2025
Гость (20:58:42 31-07-2025) Горе то какооое... С работы пишешь? Безлимитный проводной интернет за счет государства?
Или из пенсии в 15тр оплатил 800р за мобильный интернет и сидишь без связи, радуешься, что деньги кошке под хвост?
21:21:07 31-07-2025
22:40:28 31-07-2025
Гость (21:21:07 31-07-2025) напоминает зимние горки...
Это когда ты всё быстрее и быстрее катишься вниз, чтобы в конце налететь на кочку и отбить задницу? В принципе да, очень похоже
21:24:26 31-07-2025
Какая безопасность в Алтайском крае, от линии фронта 10 000 км? Это смешно. Это, простите, тоже самое, что объявить эвакуацию населения Барнаула из-за морского цунами. Где мы и где море?! Я думаю, что дело просто в экспериментах над интернет ресурсом, не более.
22:22:30 31-07-2025
Гость (21:24:26 31-07-2025) Какая безопасность в Алтайском крае, от линии фронта 10 000 ... Иркутск. Аэродром "Белая". Ась?
23:08:12 31-07-2025
Гость (22:22:30 31-07-2025) Иркутск. Аэродром "Белая". Ась?... Где в Барнауле военный иродром?
07:33:43 01-08-2025
Кхм... (23:08:12 31-07-2025) Где в Барнауле военный иродром?... А почему только военный аэродром? А другие объекты менее чувствительны?
14:05:53 01-08-2025
Кхм... (23:08:12 31-07-2025) Где в Барнауле военный иродром?... ну если ты неместный то фигу. а местные всё знают
02:36:28 01-08-2025
Гость (22:22:30 31-07-2025) Иркутск. Аэродром "Белая". Ась?...
Пенза. Радиозавод. Ась? Я понимаю, что некоторым идиотами фуражка жмёт на лобные доли, заставляя писать приказы о блокировке мобильного интернета, но игнорировать существование GPS и спутникового интернета это совсем позорище
09:41:17 01-08-2025
Sic semper tyrannis (02:36:28 01-08-2025) Пенза. Радиозавод. Ась? Я понимаю, что некоторым идиотам... Жаль что тебе ничего не жмет. GPS ладно, но расскажи как применять спутниковый интернет на беспилотнике? В случае российского спутникового интернета антенна должна бать направлена все время на спутник с очень большой точностью, что в движении не возможно. В случае старлинга еще проще- он на территории России не работает.
Ps Купи фуражку, может хоть одну извилину приобретешь.
14:05:04 01-08-2025
Гость (21:24:26 31-07-2025) Какая безопасность в Алтайском крае, от линии фронта 10 000 ... ты глупый? Казахи рядом, почитай про них и про дроны. Ты как с Луны упал.
14:37:01 01-08-2025
Гость (21:24:26 31-07-2025) Какая безопасность в Алтайском крае, от линии фронта 10 000 ... с появлением интернета врагом можешь и ты оказаться и твой сосед
21:27:04 31-07-2025
Покупайте кнопочный телефон и снимайте деньги налом, скоро будет весело, Я вам точно говорю!
23:12:59 31-07-2025
Правда (21:27:04 31-07-2025) Покупайте кнопочный телефон и снимайте деньги налом, скоро б... Кстати, да... Спасибо, завтра в городе буду, подсуечусь... А вообще, сейчас инет летает в районе Фирсова, как раз после того, как вояки свою будку рэб утащили...
14:42:47 01-08-2025
Гость (23:12:59 31-07-2025) Кстати, да... Спасибо, завтра в городе буду, подсуечусь... А... Ты поменьше болтай кто и что куда утащил, за язык могут и прищемить
14:27:03 01-08-2025
Правда (21:27:04 31-07-2025) Покупайте кнопочный телефон и снимайте деньги налом, скоро б... А кнопочный телефон зачем?
22:55:59 31-07-2025
Кажись сто́ит уже приобретать электрогенераторы. Такими темпами скоро будут отключать свет в целях антитеррористической безопасности.
23:32:21 31-07-2025
Это ужас.. я скоро пойду выть на луну, у меня вся работа через телефон.. печально..
08:31:26 01-08-2025
Мда (23:32:21 31-07-2025) Это ужас.. я скоро пойду выть на луну, у меня вся работа чер... Надо было идти в бюджет.
11:12:11 01-08-2025
Мда (23:32:21 31-07-2025) Это ужас.. я скоро пойду выть на луну, у меня вся работа чер...
найдите нормальную работу, надоедаете людям звонками?
08:42:25 01-08-2025
А в чем проблема то? Беспилотники все сбиваются, ущерба нет, обломки падают мимо
16:37:20 01-08-2025
Продолжение масочного режима
09:53:21 02-08-2025
Алилуя...хоть меньше пялиться будете в свои Тиктоки
21:25:08 02-08-2025
Сейчас все покупки через интернет и оплата через мобильный банк!
Давайте вспомним, как квитанции распечатывали и несли в банк!
Там оплата проходила в течение 1-3 дня и банк брал %.
Потом тебе магазин писал "оплату получили" и готовил твою посылку.
Сейчас жизнь очень быстрая! Кто-то готов возвращаться на 15 лет назад?
Вся эта нудятина! Сейчас это невозможно выносить! У нас с интернетом перебои с 3 июля, практически месяц. Район Н-Веста.
Это вам не два дня! И ни фига проводной не заменит мобильный! За месяц уже поняли! Это страшно не
удобно!