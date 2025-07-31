Отключения мобильного интернета в Алтайском крае усилят в ближайшие часы и последующие дни

После завершения мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена

31 июля 2025, 18:44, ИА Амител

Источник: Антитеррористическая комиссия региона

В ближайшие сутки в Алтайском крае активизируются мероприятия по профилактике сетевых угроз. Об этом заявили в Антитеррористической комиссии региона.

"В связи с формированием технических рисков и принятием дополнительных мер безопасности в ряде муниципалитетов в ближайшие часы и последующие дни возможно замедление или отключение мобильного интернета", — заявили в комиссии.

После завершения мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена. Ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую сеть.