Отключения мобильного интернета в Алтайском крае усилят в ближайшие часы и последующие дни

После завершения мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена

31 июля 2025, 18:44, ИА Амител

Источник: Антитеррористическая комиссия региона

В ближайшие сутки в Алтайском крае активизируются мероприятия по профилактике сетевых угроз. Об этом заявили в Антитеррористической комиссии региона.

"В связи с формированием технических рисков и принятием дополнительных мер безопасности в ряде муниципалитетов в ближайшие часы и последующие дни возможно замедление или отключение мобильного интернета", — заявили в комиссии. 

После завершения мероприятий площадь покрытия сигнала будет увеличена. Ограничения не распространяются на проводной интернет, Wi-Fi и голосовую сеть.

Алтайский край Мобильная связь

Комментарии 34

Avatar Picture
Гость

18:53:28 31-07-2025

Как-то сразу стал безопаснее себя чувствовать .

  

Avatar Picture
Гость

23:04:51 31-07-2025

Гость (18:53:28 31-07-2025) Как-то сразу стал безопаснее себя чувствовать .... Легче стало деду, реже стал дышать.

  

Avatar Picture
Гость

19:07:05 31-07-2025

Приятель только вернулся из соседнего шахтерского региона. Там связь работает прекрасно, мобильный интернет летает. Если же у нас проблемы с безопасностью, то всё понятно. Но вот вчера целый день шёл дождь, громыхал гром и интернет... лежал. Хотя известно, что в дождливую погоду ничего ненужного не летает. Поэтому у меня возникает некоторые вопросы оправданности замедления. Если чего не понимаю, объясните.

  

Avatar Picture
Гость

21:40:05 31-07-2025

Гость (19:07:05 31-07-2025) Приятель только вернулся из соседнего шахтерского региона. Т... Да не переживай ты! Всех к ногтю так всех!
В некоторых районах Кемеровской области власти вводят временные ограничения на работу мобильного интернета «для повышения уровня безопасности». Об этом сообщает правительство региона.

Власти рекомендуют жителям проводным интернетом или Wi-Fi. Также они заверили, что будет доступна голосовая связь, отправка SMS-сообщений, вызвать экстренные службы по номеру 112 можно будет независимо от оператора связи.

  

Avatar Picture
Холмс

14:35:26 01-08-2025

Гость (19:07:05 31-07-2025) Приятель только вернулся из соседнего шахтерского региона. Т... летает. Сейчас не 2014. сейчас 2025. Дроны сейчас летают в любую погоду поэтому и отключают моб связь
И правильно делают

  

Avatar Picture
ха-ха

19:22:33 31-07-2025

Ну что писец, господа

  

Avatar Picture
Гость

19:54:42 31-07-2025

Видимость какой-то работы.

  

Avatar Picture
Гость

20:32:45 31-07-2025

Что-то мутят.

  

Avatar Picture
Гость

20:46:03 31-07-2025

Все это вранье.

  

Avatar Picture
Гость

20:58:42 31-07-2025

Горе то какооое

  

Avatar Picture
Гость

21:44:08 31-07-2025

Гость (20:58:42 31-07-2025) Горе то какооое... С работы пишешь? Безлимитный проводной интернет за счет государства?

Или из пенсии в 15тр оплатил 800р за мобильный интернет и сидишь без связи, радуешься, что деньги кошке под хвост?

  

Avatar Picture
Гость

21:21:07 31-07-2025

напоминает зимние горки

  

Avatar Picture
Гость

22:40:28 31-07-2025

Гость (21:21:07 31-07-2025) напоминает зимние горки...
Это когда ты всё быстрее и быстрее катишься вниз, чтобы в конце налететь на кочку и отбить задницу? В принципе да, очень похоже

  

Avatar Picture
Гость

21:24:26 31-07-2025

Какая безопасность в Алтайском крае, от линии фронта 10 000 км? Это смешно. Это, простите, тоже самое, что объявить эвакуацию населения Барнаула из-за морского цунами. Где мы и где море?! Я думаю, что дело просто в экспериментах над интернет ресурсом, не более.

  

Avatar Picture
Гость

22:22:30 31-07-2025

Гость (21:24:26 31-07-2025) Какая безопасность в Алтайском крае, от линии фронта 10 000 ... Иркутск. Аэродром "Белая". Ась?

  

Avatar Picture
Кхм...

23:08:12 31-07-2025

Гость (22:22:30 31-07-2025) Иркутск. Аэродром "Белая". Ась?... Где в Барнауле военный иродром?

  

Avatar Picture
Гость

07:33:43 01-08-2025

Кхм... (23:08:12 31-07-2025) Где в Барнауле военный иродром?... А почему только военный аэродром? А другие объекты менее чувствительны?

  

Avatar Picture
Гость

14:05:53 01-08-2025

Кхм... (23:08:12 31-07-2025) Где в Барнауле военный иродром?... ну если ты неместный то фигу. а местные всё знают

  

Avatar Picture
Sic semper tyrannis

02:36:28 01-08-2025

Гость (22:22:30 31-07-2025) Иркутск. Аэродром "Белая". Ась?...
Пенза. Радиозавод. Ась? Я понимаю, что некоторым идиотами фуражка жмёт на лобные доли, заставляя писать приказы о блокировке мобильного интернета, но игнорировать существование GPS и спутникового интернета это совсем позорище

  

Avatar Picture
Гость

09:41:17 01-08-2025

Sic semper tyrannis (02:36:28 01-08-2025) Пенза. Радиозавод. Ась? Я понимаю, что некоторым идиотам... Жаль что тебе ничего не жмет. GPS ладно, но расскажи как применять спутниковый интернет на беспилотнике? В случае российского спутникового интернета антенна должна бать направлена все время на спутник с очень большой точностью, что в движении не возможно. В случае старлинга еще проще- он на территории России не работает.

Ps Купи фуражку, может хоть одну извилину приобретешь.

  

Avatar Picture
Гость

14:05:04 01-08-2025

Гость (21:24:26 31-07-2025) Какая безопасность в Алтайском крае, от линии фронта 10 000 ... ты глупый? Казахи рядом, почитай про них и про дроны. Ты как с Луны упал.

  

Avatar Picture
Холмс

14:37:01 01-08-2025

Гость (21:24:26 31-07-2025) Какая безопасность в Алтайском крае, от линии фронта 10 000 ... с появлением интернета врагом можешь и ты оказаться и твой сосед

  

Avatar Picture
Правда

21:27:04 31-07-2025

Покупайте кнопочный телефон и снимайте деньги налом, скоро будет весело, Я вам точно говорю!

  

Avatar Picture
Гость

23:12:59 31-07-2025

Правда (21:27:04 31-07-2025) Покупайте кнопочный телефон и снимайте деньги налом, скоро б... Кстати, да... Спасибо, завтра в городе буду, подсуечусь... А вообще, сейчас инет летает в районе Фирсова, как раз после того, как вояки свою будку рэб утащили...

  

Avatar Picture
Гость

14:42:47 01-08-2025

Гость (23:12:59 31-07-2025) Кстати, да... Спасибо, завтра в городе буду, подсуечусь... А... Ты поменьше болтай кто и что куда утащил, за язык могут и прищемить

  

Avatar Picture
Гость

14:27:03 01-08-2025

Правда (21:27:04 31-07-2025) Покупайте кнопочный телефон и снимайте деньги налом, скоро б... А кнопочный телефон зачем?

  

Avatar Picture
Хммм?

22:55:59 31-07-2025

Кажись сто́ит уже приобретать электрогенераторы. Такими темпами скоро будут отключать свет в целях антитеррористической безопасности.

  

Avatar Picture
Мда

23:32:21 31-07-2025

Это ужас.. я скоро пойду выть на луну, у меня вся работа через телефон.. печально..

  

Avatar Picture
Гость

08:31:26 01-08-2025

Мда (23:32:21 31-07-2025) Это ужас.. я скоро пойду выть на луну, у меня вся работа чер... Надо было идти в бюджет.

  

Avatar Picture
Гость

11:12:11 01-08-2025

Мда (23:32:21 31-07-2025) Это ужас.. я скоро пойду выть на луну, у меня вся работа чер...
найдите нормальную работу, надоедаете людям звонками?

  

Avatar Picture
Гость

08:42:25 01-08-2025

А в чем проблема то? Беспилотники все сбиваются, ущерба нет, обломки падают мимо

  

Avatar Picture
Местный

16:37:20 01-08-2025

Продолжение масочного режима

  

Avatar Picture
Руссо

09:53:21 02-08-2025

Алилуя...хоть меньше пялиться будете в свои Тиктоки

  

Avatar Picture
Елена

21:25:08 02-08-2025

Сейчас все покупки через интернет и оплата через мобильный банк!
Давайте вспомним, как квитанции распечатывали и несли в банк!
Там оплата проходила в течение 1-3 дня и банк брал %.
Потом тебе магазин писал "оплату получили" и готовил твою посылку.
Сейчас жизнь очень быстрая! Кто-то готов возвращаться на 15 лет назад?
Вся эта нудятина! Сейчас это невозможно выносить! У нас с интернетом перебои с 3 июля, практически месяц. Район Н-Веста.
Это вам не два дня! И ни фига проводной не заменит мобильный! За месяц уже поняли! Это страшно не
удобно!

  

